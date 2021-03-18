【相依為命】用手推車攜子挑戰45公里馬拉松　堅強單親媽見證腦癱兒20歲生日

▲ 台灣一名單親媽用手推車攜腦癱兒成功挑戰45公里超級馬拉松。

有指大腦麻痺症患者平均壽命大約是20歲，台灣男生「小比」是大腦麻痺症患者，他日前過了20歲生日，打破了「魔咒」，媽媽為了賀愛兒生日，準備了一份特別的禮物，用手推車推出行動不便的小比，成功挑戰45公里超級馬拉松。

綜合台灣傳媒報道，小比媽媽陳嘉齡不時在網絡分享母子的日常，近日在facebook群組「爆廢公社二館」發帖，為了迎接兒子滿20歲（3月15日）的生日，上星期六（13日）帶他去參加勇闖南橫超級馬拉松45公里組的賽事。母子完成挑戰，媽媽有感雖然一個人獨推很累，但沒有後悔參加賽事。

我用小比的名字，完成他人生中的第一隻超馬，也帶他用腳看到了南橫風景的美麗，這是屬於小比的生日禮物，也是媽媽能為他做的事。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

在有限的生命多看世界

陳嘉齡是單親媽媽，一直悉心照顧患有嚴重大腦麻痺（又可稱「腦癱」）的兒子。她知道重度大腦麻痺症者的平均壽命只有20歲左右，曾在兩年內帶著兒子參加了過百場馬拉松，希望能讓他在有限的生命中多看看世界。

小比在6個月大時打預防疫苗後，出現嬰兒點頭式痙攣症狀，醫生跟媽媽說兒子「以後就是白癡」，她當時難以接受原本好好的孩子患上重度大腦麻痺症。

如今20歲小比的智力如同幼稚園生，完全無法行動，不會說話，吃東西需透過鼻胃管輸進。小比體重大約30公斤，媽媽每天抱著他上下樓梯，每4小時起床給他輸牛奶，她已經十多年沒有好好睡過。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

20年來悉心照顧病兒

面對有人批評她經常帶著腦麻痺兒外出，甚至有人問及她為何沒有安樂死。小比媽媽堅持所為，因為兒子在馬拉松的路上吹到風時，笑得很開心的樣子。可是，面對這些外人抨擊，媽媽有時會悲從中來。就在星期六早上賽事的途中，一個跑友問她「為甚麼不送他去安養院」。

為甚麼要送他去，你知道裡面多可怕嗎？是不是為了躲避責任，就可以想也不想的把小孩丟在裡面，那我一開始就丟掉了，為甚麼還要一個人照顧他20年，這20年來，根本不是人過的日子。

感謝愛兒成為媽媽的小天使

小比媽媽一邊跑一邊哭，她有感「真的覺得現在的我，活著並不是為了自己」，她是為兒子而活。她在Facebook專頁「小比的跑旅雜記」亦分享了一封寫給20歲兒子的信，內容令人動容，提及一路走來，說不辛苦是騙人的，可是看到小比每次做手術的勇氣，包括開心臟，心導管，開腦和裝迷走神經器等大小手術，身為媽媽的她也要增強陪兒子一起面對未來的信心。

總有一種錯覺，你一定是上帝派來協助我的小天使，不管如何困頓寂寞，因為有你，我始終沒有倒下，你從來都是最乖巧懂事的。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳