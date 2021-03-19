【紅館開騷】RubberBand做自己拒跟人比較　成軍14年歷兩次重大抉擇

▲ RubberBand經歷過不少變遷。

今年紅館在疫情緩和下重開，3月林二汶開騷後，緊接4月上紅館的RubberBand銷情亦佳，並順應民意加至四場。RubberBand從來不是MIRROR，四子（應該）不是行偶像路線，，也非sell舞技包裝，能觸動人心，靠的是既貼地及富共鳴的音樂，來贏得香港樂迷的歡心。

四人樂隊RubberBand不是第一次上紅館，2012年已初登這個歌手們的終極舞台，其時樂隊仍在大公司旗下，天后容祖兒更做嘉賓，好不熱鬧。

現在回看，主音6號形容這個第一次帶點不真實。「那次真的是未準備好，很多東西做到不夠好，這幾年經驗多了，又做過不少中型場出演出，信心是大了。」

▲ 第二度開紅館演唱會。（攝影：黃建輝）

RubberBand紅館演唱會加開一場 四子籲觀眾做足防疫措拖

最難忘的散聚

去年因疫情沒做實體騷，轉而改成網上演出，自言是難得的經驗。「由現場零觀眾，再做即將要做一個過萬人的演唱會，重新面對真正的觀眾交流，心態是要調整，現時抱著不卑不亢的態度，努力裝備就好。」

演唱會以意大利文「Ciao」為主題，意即「Hello」及「Goodbye」，四人最難忘的散聚又會甚麼？看圖知答案：

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2007年出道的RubberBand，初始成員包括主音6號（繆浩昌）、結他手馮庭正、bass手李兆偉、鼓手黎萬宏（泥鯭）及鋌琴手藝琛，本身各有正職的5人，只以夾Band為興趣，後被雷頌德發掘，羅致到黃柏高的金牌大風旗下。

其後幾年，RubberBand以其獨有觸覺寫城市現象，逐漸累積了口碑和人氣，期間經歷成員藝琛離隊，樂隊跟金牌約滿又轉投林建岳旗下，至2016年，RubberBand面臨成軍以來第二次重大抉擇。

▲ 今年奪叱咤頒獎禮「我最喜愛的組合」。（取自facebook）

笑言個性怪怪哋

阿偉憶述：「我們簽了大公司8、9年，那刻好想出去闖闖，以前入行時，九成藝人都要靠依靠一間公司運作，否則好難入樂壇，但隨著時代及科技的演變，對我們來說，唱片公司的角色或者不再重要，便決定試下獨立發展。」

四子慶幸拾棄大樹遮蔭，家人都十分支持，而成員亦感恩這些年有不同工作收入，總算能挺到現在，同時也比以前學識更多音樂行政上的事情。

泥鯭稱：「其中最多感受，就是現在不用再跟別人比較，以前在大公司，始終有互相比較氛圍，如銷量、頒獎禮成績，總有前輩會講看看別人怎樣呀，上台隊形多齊整等等，現在終於不再跟去比較，我們就是如此的『怪雞』，才會成為現在的RubbeBand。」

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▲ 由出道時《阿波羅》至近年《每道微小》，樂隊一直唱出城市的聲音。（取自facebook）

堅持自己的聲音

6號相信，如何平衡商業與自我，無論是在大公司或是獨立運作都要面對。「如果只顧搵食，可能第一日已不會夾Band，最後其實都是忠誠問自己是否想做，我們是幸運的，可以自由做自己想做的事，事實在現今世代，太過著重平衡兩邊的，在網上世界反不容易討好。」

泥鯭笑說：「這幾年未必全部想做的事都做到，但就肯定可以剔走許多不想做的事情，例如上節目跳舞，以前可能真會有人游說我們不如去跳吓舞！」

▲ 紅館騷反應熱烈。

6號形容：「外間對RubberBand的要求可能比以前更高，我們感謝大家的期望，同時也不去想太多，及不想背負太多，盡量看輕，隨自己心意去行，只想繼續能創作，不想被左右，沒了自己的聲音。」

隨心而行，在今時今日，也許已是奢侈的願望，願RubberBand的路可愈走愈遠。

採訪、撰文：梁樂欣、區家歷

同場加映：林二汶訪問