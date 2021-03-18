多重測試認證 + 正確使用  發揮智能消毒站最佳效能

最近行經人流眾多的公眾地方不難發現智能消毒站的蹤跡。這個儼如白色流動廣告箱的智能消毒站，不但全程無需職員操作，亦不需接觸按鈕，就可在短時間噴灑消毒噴霧，有效殺滅黏附在衣物、手袋或隨身物品上的細菌和病毒。

▲ 智能消毒站可在短時間噴灑消毒噴霧，有效殺滅黏附在衣物或隨身物品上的細菌和病毒。

經多重測試認證 有效殺滅細菌病毒

使用智能消毒站與選擇其他消毒設施及產品一樣，其品質、可靠度要求、國際認證及實測成效最惹人關注。相對於一般學校實驗室進行測試，Aqua Pro+Tech就一早主動為其全效消毒滅菌液於認可檢測機構進行國際認可檢測及申領安全認證，相關測試結果更值得信賴。其消毒液先後獲歐盟EN14476及EN1276、美國ASTM E1052及ASTM E2315和OECD439等認證，可有效殺滅99.9%細菌、病毒，包括新冠病毒。最近品牌更於香港標準及檢定中心為AQUA PRO+TECH智能消毒站進行實際效能測試，實證可於1分鐘殺滅於前胸及後背表面細菌達99.9%，讓消費者更放心使用。

▲ AQUA PRO+TECH智能消毒站獲歐盟及美國標準測試認證，有效殺滅99.9%病毒細菌，包括新冠病毒。

要消毒站發揮其消毒的功效，必先了解正確使用的方法。根據美國環保署及消委會的消毒劑使用建議，均指出應在清潔的表面使用消毒劑，若表面有污漬，應先以肥皂和水清潔表面，再使用消毒劑，並應保持物件表面濕潤，以確保有效。例如需消毒的物件沾有重度污染物，如沾滿污泥或嘔吐物，應先將表面清潔後，再使用消毒站消毒，如有特別需要加強消毒位置，可選擇進行多一至兩次消毒程序，已達更理想效果。

▲ 應在清潔的表面使用消毒劑，若表面有污漬，應先以肥皂和水清潔表面。

早前就曾有以浸過泥水並已風乾的毛巾到消毒站進行測試，並指將毛巾掛在背囊之上，再在消毒站進行較建議時間為長的噴灑消毒程序，但指把毛巾帶回實驗室測試，結果發現含菌量仍高，未必符合聲稱效果。然而，這個測試存有一定漏洞，以浸過泥水並已風乾的毛巾進行測試就未能符合美國環保署及消委會的相關建議，因此智能消毒站及消毒液的功效未能正確地全面反映。



香港製造 不含酒精安全又環保

了解過正確使用智能消毒站的方法，就要認識AQUA PRO+TECH殺滅細菌病毒的原理。香港製造的AQUA PRO+TECH其實是以物理性解裂溶菌來對付細菌和病毒，透過超強氫氧離子與病菌之間的正負極互相吸附滲透，繼而刺破病菌細胞壁膜，破壞細胞核，使其蛋白酶、RNA及DNA失去活性。AQUA PRO + TECH消毒液主要成分為99.98%特強離子純水及0.02%食用級碳酸鉀，不含酒精及有害化學物，不含MIT及防腐劑，不令眼睛皮膚致敏，吸入安全，入口無害，且無色無味，既安全又環保。

▲ 香港製造的AQUA PRO+TECH消毒液不含酒精及有害化學物，既安全又環保。

▲ AQUA PRO+TECH是以物理性解裂溶菌來對付細菌和病毒。

3孔自動噴口 減二次接觸傳播

AQUA PRO + TECH智能消毒站以3孔噴口，噴出細緻的AQUA PRO + TECH消毒液噴霧，使用時只需站在消毒站前感應啟動，3個噴口開始噴出消毒噴霧，此時可先把雙手放到上端的噴口作消毒，然後轉一圈，讓消毒噴霧噴灑於身體及衣物上作消毒，最後背向消毒站分別提起小腿近下端的噴口，消毒鞋底，整個消毒噴灑過程只需約7秒，有效殺滅黏附在身體及衣物上的細菌及病毒，同時減低因二次接觸的傳播風險。

▲ AQUA PRO + TECH智能消毒站以3孔噴口，噴出細緻的AQUA PRO + TECH消毒噴霧。

除消毒殺菌外，全效防疫消毒滅菌液更可淨化空氣，淨味除臭，嬰幼兒、孕婦、寵物、皮膚敏感人士，包括濕疹患者均可安心使用。AQUA PRO + TECH消毒噴霧早前亦通過吸入安全及入口無害測試，毋須擔心使用智能消毒站時，被消毒液沾到皮膚，或意外吸入而引起過敏反應或不適



了解更多：詳情：https://aquaprotech.com.hk



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