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58歲行山男西貢遠足失蹤2日　今被發現伏屍相思灣

社會 17:19 2021/03/18

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有人在西貢相思灣發現一名男子昏迷，於是報警，其實該名男子被證實死亡。（黃傑偉攝）

今日（18日）下午約3時，西貢相思灣曉波徑石灘有村民女傭工發現一名男子昏迷倒臥石灘，終於是報警求助，消防及救護員到場檢視男子證實已當場死亡。警方於男子隨行背囊內檢獲身份證明文件，經核實後，證實為兩日前居於將軍澳怡明苑行山失踪58歲男子林永忠，警員其後聯絡事主親友到場認屍。

警方昨日（17日）呼籲市民提供一名在將軍澳失蹤58歲男子林永忠的消息，他前日（16日）下午離開其位於怡明邨怡悅樓的住所行山後便告失蹤，其家人於今日向警方報案。他身高約1.64米，體重約68公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時戴淺色鴨舌帽、身穿白色上衣、黑色長褲、深色鞋及攜有灰色背包。

警方呼籲，任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661 0335或9886 0060，或電郵至rmpu-ke-2@police.gov.hk與東九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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記者：黃傑偉、陳子謙

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