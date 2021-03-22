【港產旅行團】鄭衍峰澄清非富二代　加拿大回流香港：這處比較多機會

▲ 鄭衍峰（Leonard）分享入行感受。

在這個大家未能出境旅遊的日子，TVB節目《港產旅行團》的主持歐陽偉豪（Ben Sir）、鄭衍峰、戴祖儀、林穎彤及曾淑雅（Jumbo），每個星期帶大家遊香港，發掘好去處。

鄭衍峰（Leonard）接受TOPick專訪笑言：「這個節目有一半都是用來行山的，另一半當然是介紹旅遊。開拍前，監製跟我說我的任務就是負責行山，負責體力勞動那部分，推介行山好去處。女生們可能會介紹酒店Staycation，或是本地團。」

【3日2夜】Jumbo做TVB旅遊節目主持人氣爆升 曾淑雅考健身教練牌為退出作準備【多圖】

▲ 鄭衍峰主持《港產旅行團》。（受訪者提供）

行蚺蛇尖具挑戰

曾經拍過《3日2夜》的鄭衍峰表示，比較《港產旅行團》與《3日2夜》的分別：「大概知道旅遊節目的方式是如何去拍，以往只是跟一個Partner是做，今次則是與很多不同的Partner，我得難度是高一點。」

他認為拍《港產旅行團》第一集已經要「打大佬」最為最難忘：「和Jumbo和Ben Sir行蚺蛇尖，香港來說是三尖之一、比較難行的一座山，如果平日沒有行山的話，呼籲大家先不要挑選這座山。」

Leonard又指：「以前行過，不過時間愈久，那些石被風化後變得更碎，愈來愈跣，今日行跟下個月行，可能會更跣。跟前數年行相比，是更加困難。」

【緋聞女王】馮盈盈疑跟鄭衍峰分手覓新歡 FYY被爆米芝蓮餐廳密會西裝男

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

重新認識香港

談到拍攝中的難題，Leonard說：「本來覺得行山還可以，也是享受的。最大挑戰是幫忙拿着器材，一邊手持CAM，一邊顧着要說甚麼，而且怕會跣倒，這也是較為危險的部分。」

鄭衍峰感慨道：「令我重新認識香港，去了很多村落、廟宇等，可以了解背後的歷史。古洞村或2023年會拆的，先去看一看。疫情下，大家可以在香港找一些事物去玩及看。」

▲ （取自IG）

覺香港多姿多采

說到認識香港，加拿大出生的Leonard，曾於小時候回流，在本地讀小學，不過之後回到加拿大升讀中學和大學，直到大學畢業後才再回香港。

鄭衍峰認為：「香港的所有事物都很美好，當你乘搭地鐵時，每隔一個站都會有另一種感覺。如果是歐洲的話，可能四周也是城堡或是懷舊感覺，但香港則可以這邊很摩登，轉角便是另一種感覺和環境，可以一次過經歷不同年代的感覺。」

他指出：「小時候對香港沒太多歸屬感，直到長大後在加拿大讀書時，每個暑假也很想回香港，感覺香港比加拿大更多姿多采。」

▲ 鄭衍峰與父母合照。（取自IG）

香港多機會

畢業於英屬哥倫比亞大學經濟學與亞洲研究系的Leonard，於2016年回港發展至今已4年多，他坦言：「直至現在仍不太覺得香港是一個家，可能因父母仍在加拿大，回家後是一個人對著四面牆。幸好，大時大節有朋友相伴，也會有家的感覺。」

Leonard修讀的學科跟其事業沒太大關係：「機緣巧合下，在加拿大那邊參加了很多學生會活動，接觸很多MC或幕前，上了中文電台的DJ訓練班，在誤打誤撞下便做了數年DJ及電視主持，之後幸運地被樂小姐賞識便回來加入TVB。雖然我是經濟學畢業，但我沒做過任何與經濟相關的工作。」

問到有否想過在加拿大發展，他直言：「加拿大的節奏很慢，很舒服。但正正是因為它太舒服，在我20多歲時，不喜歡這種舒服，不想25歲便去想結婚、生仔，大家畢業後都是做差不多的工作。」

鄭衍峰又謂：「我從小到大都有種回香港工作的心態，不論是從事任何一個行業，這邊比較多機會，要衝要搏其實是要回香港。如果不是25歲時去衝，難道待50歲再衝嗎？我覺得現時很適合回香港工作。」

▲ 鄭衍峰一向孝順。（取自IG）

對於Leonard入娛樂圈，家人不但沒有反對更十分支持：「簽TVB時，有種感覺要盡快在事業上做到一些成績出來，會想他們覺得支持我是正確的。雖然他們沒說出口，但相信也是會擔心的，這行的不穩定正正就是其吸引之處。你不知道明天會怎樣，就是要今天去做更多事裝備自己。」

他續指：「藝人最特別之處就是並非9至5，而是5時放工後仍然會去經營自己。」

▲ （取自IG）

被標籤為馮盈盈男友

作為公眾人物，Leonard也背負着不同的標籤，最多人談論的就是「馮盈盈緋聞男友」。

對此，他回應：「當初是矛盾，希望大家認識我是因為我的工作，當然會開心有更多人認識，但我能控制的範圍就是做好當下。去想只會令自己不開心，所以會更努力裝備自己，先做好心頭上的工作。」

鄭衍峰坦言，因為緋聞纏身可能令他不會公開拍拖：「並非擔心私穩問題，而是怕大家以為我不專心工作。新聞始終一直也會有，最重要是做好自己，別影響工作。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

澄清非富二代

談到擇偶條件，鄭衍峰表示：「我是個憑感覺行先的人，最重要是舒服。我沒有為自己設立何時結婚生仔的Deadline，或許因為我從事這行便沒法為自己設立Deadline。難以同時顧及工作及何時結婚，會有很多兼顧。」他強調：「現在沒有拍拖，不想拍拖。」

曾有傳聞指Leonard是「富二代」及「有錢仔」，他澄清：「真的是沒有米，而且不是富二代，只不過是個比小康更小康之家，慶幸父母沒太大經濟需要，但他們始終會退休會年老，作為獨子也會有壓力。」

鄭衍峰坦言很在意別人怎樣看自己：「一開始會不習慣，但久而久知便會知道這行就是有人喜歡有人不喜歡。會留意別人的言論，但卻不會將此放於心上去令自己很不開心。」

▲ （黃建輝 攝）

鄭衍峰又謂：「起碼你願意去看，我便繼續做好我自己。我無法令全世界也喜歡我，繼續做好自己、裝備自己，原來有一天你會發現我有值得可取之處，希望你也會喜歡我。不然，希望你繼續留意我、責罵我。」

今年即將30歲的Leonard說：「30歲是個有趣的關口，對男生來說是一定要有事業基礎，不一定是大紅大紫，但起碼我對得住自己，知道自己在衝而非在Hea。我想有代表作，想別人談起一個節目或一套劇集便想起我，並想嘗試更多。」

服裝：Fila

髮型：Jay Cheung @ HAiR Salon

化妝：Kyo Lee

場地：Fivez Fitness & Wellness

記者：梁樂欣

同場加映：張明偉專訪