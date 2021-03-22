【餅印星二代】陳豪孻女盡得陳茵媺靚基因如餅印　鄭嘉穎大仔性格輪廓似足爸爸

▲ 不少星二代都獲得父母靚基因，如餅印一樣。

娛樂圈有不少模範夫婦，當中不少更已榮升為星媽星爸，他們不時於社交平台分享子女的生活照，當中不少星二代亦遺傳了父母的優良靚基因，樣子十足倒模一樣靚仔靚女。TOPick為大家盤點其中四對星級夫婦的餅印子女。

1.陳豪陳茵媺夫婦

出名是顧家的超級暖爸陳豪（Moses），於2014年與港姐冠軍陳茵媺結婚，二人婚後三年抱三，誕下兩子一女。

三名小寶貝分別為現時7歲的大仔陳梓燁（Aiden)、5歲的次子陳浩鋒（Nathan）及4歲的細女Camilla。陳豪這位型爸有著模特兒的身型、陳茵媺擁有甜美的外表，而三名子女也遺傳父母靚基因。

【防疫好爸爸】陳豪深圳酒店單獨隔離照戴口罩 陳茵媺解釋：佢感覺較安全

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

當中大仔Aiden盡得二人的優良因子，Aiden跟爸爸陳豪最為似樣，同樣擁有大大的眼晴，連笑容也十分相似，而且Aiden愈大愈靚仔。

至於女兒Camilla跟媽媽陳茵媺十足餅印一樣，當中尖尖的下巴及面型最為相似。陳茵媺更曾貼出自己童年照，她年幼時的樣貌與女兒Camilla完全是餅印，而Camilla連性格也似媽咪，活潑好動。

▲ 陳茵媺女兒Camilla可愛非常。（取自instagram）

陳豪接受TOPick訪問稱，兒子跟他最相似的地方並不是五官而是其性格：「他是個很有耐性的小孩子，說話份外的溫柔，很感性和特別注重感情，雖然有點固執，但亦很看重其他人的感受，是很可愛和有魅力的小男孩。」

至於細女Camilla，陳豪直言這個「前世情人」與陳茵媺無論樣貌和個性都很相似，甚至可稱為「小Aimee」：「小公主不單樣子甜美性格亦尤其可愛，她是個天生就很逗人歡喜的小女孩。」

Moses續稱：「她的性格比媽媽更硬朗，同時亦充滿住正義感，從小做已有種愛保護人的個性，果斷，聰明，成熟，很清晰知道自己的方向。她是一個既可愛又風騷的小寶貝。」

2.鄭嘉穎陳凱琳夫婦

鄭嘉穎與陳凱琳是圈中模範靚夫婦，二人於2018年結婚，翌年2月誕下大子鄭承悅（Rafael），及至2020年7月再誕下細仔鄭承亮（Yannick），一家四口幸福滿滿。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

現時兩歲的大仔鄭承悅跟爸爸鄭嘉穎十足餅印，樣子趣緻可愛兼眼大大，去年鄭嘉穎於Rafael生日當天上載父子側面照，足見兩父子非常相似。

陳凱琳接受TOPick訪問也認為大仔較似嘉穎，她說：「覺得Rafael雙眼似我，都是眼仔碌碌，不過整體來說是似嘉穎，包括鼻、嘴和面型都比較似他，細仔Yannick亦比較似爸爸。」

▲ 鄭嘉穎曾貼出側面照，跟大仔的相片作對比。（取自instagram）

至於性格方面，陳凱琳謂大仔Rafael跟他倆都相似：「他很開朗，這方面很似我，另外率直的一面就跟爸爸很像吧。」

3.陳展鵬單文柔

愛妻號陳展鵬於2018年與港姐單文柔（Phoebe）結婚，翌年4月就誕下女兒「小豬比」陳諾瑤（Quinta）。自小豬比出世後，Phoebe專心照顧家庭，安排老公及女兒的起居飲食，展鵬就努力賺奶粉錢。

【星二代】鄭嘉穎2歲兒子普通話數1至10 陳凱琳安排讀英普名牌Playgroup準備升N班

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

當全職媽媽的單文柔不時於IG大方分享女兒日常，一副有女萬足的模樣，而小豬比也快將兩歲，眼大大兼面圓圓的她跟媽咪單文柔很似樣。

而單文柔曾於IG貼出自己的童年照，跟女兒小豬比作對比，她更寫道：「我哋可以做2姊妺？」，母女二人均蓄瀏海髮型兼眼圓圓，十足餅印一樣。

▲ 單文柔曾貼出童年照，跟女兒很似樣。（取自instagram）

4.張頴康麥雅緻

現年38歲張頴康是圈中另一位愛妻號，他與港姐麥雅緻在2012年結婚，在2014年5月誕下女兒張雅喬，乳名「小豆」，及至2017年10月再添一子張迅橋，乳名為「小花生」，組成四口幸福之家，夫婦亦不時於社交平台分享家庭日常。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

張頴康的一對子女分別7歲及3歲半，一對子女跟張頴康十分像樣，女兒「小豆」的雙眼及神情很似爸爸，張頴康曾上載兒子「小花生」的近照，他再拿自己BB時的照片作對比，兩父子如餅印一樣。

▲ 張頴康把自已的童年相與兒子作對照。

記者：游艾維

同場加映：陳豪專訪