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【情已逝】李佳芯暗示與陳炳銓情逝　Ali改口稱為朋友：有啲嘢處理緊！

娛樂 17:58 2021/03/18

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李佳芯暗指已與男友陳炳銓分手。

視后李佳芯（Ali）與男友陳炳銓拍拖6年，去年底開始傳出二人感情生變，李佳芯更搬往紅磡居住，雖Ali解釋是為了方便拍劇，但劇集拍完後仍未搬回跟男友的愛巢，因此情變傳言四起。

今日李佳芯出席TVB活動，首度回應跟男友陳炳銓的戀情，似暗示已變回朋友關係。

李佳芯今日出席活動疑指已與男友分手。（東星圖片）

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Ali改稱朋友關係

李佳芯跟河國榮等今日為節目《狗狗診療所》宣傳，近日Ali跟男友屢傳分手，被問及男友一起養的愛犬時，Ali竟然表示狗隻只是對方，當中晶片亦是寫陳炳銓名字，並指當初是對方喜歡才養，日常生活多由他負責，Ali之前都有一齊放狗，但承認最近較忙，少去放狗。 

Ali之後再談及跟陳炳銓的關係，稱現時正在處理。Ali坦言：「正找一個令大家舒服的方式相處，一向感情都好低調，我們一直都是朋友。」

言下之意似把男方降格為朋友，Ali強調自己由此至終都稱是朋友。李佳芯又指只能說正同身邊人找一個舒服方式相處、成長。「我稱之為一個關，但要時間去處理。」

Ali談及跟男友的狗狗。（東星圖片）

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她坦言二人近來少見面，關係一向如此，但澄清非冷戰。

 網民眼中的女神Ali與男友陳炳銓，常被指是圈中「美女與野獸」的配搭，因為二人名氣有相距而不被外間看好，但雙方過去6年來非常努力維繫感情。

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可是自去年底起，卻數度傳出二人感情生變。Ali突遷出與男友同居多年的西貢，搬到紅磡服務式住宅，她當時解釋是為了方便新劇《智能愛(AI)人》開工，故獨自搬到市區暫住，而Ali亦表示關係維持不變。

陳炳銓。（Instagram圖片）

多度傳出情變

同時，被傳媒追訪獨自帶狗行山散步的陳炳銓，亦回應戀情指：「我們很好，一直有見。」被問及是否有第三者介入感情，他直言：「並非你們所想那樣。」

不過有指劇集煞科後，媒體追訪Ali仍然獨居於紅磡，出入只得助手陪同。即使當日不用工作，Ali亦足不出戶，未有打算與男友會面。

同場加映：李佳芯專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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