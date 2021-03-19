【媽媽心痛】3歲女戴眼鏡被嘲「睇電視睇壞眼」拒再戴　港媽後悔沒出言阻止

在香港有不少人都需要配戴眼鏡矯正視力。最近一名港媽在網上發文，指3歲女兒因有散光需戴眼鏡，不過卻被途人嘲笑，令女兒大受打擊。港媽自責當時並沒有出言阻止，久久未能釋懷。帖文一出，網民反應兩極。

天生有遺傳性散光需戴眼鏡

近日一名港媽在Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指現時3歲多的女兒，半年前被視光師和醫生診斷有遺傳性散光，幸好及早發現病情，需要配戴眼鏡以控制和避免加深度數。而因為女兒戴眼鏡和紮辮，被人稱讚像《IQ博士》中小雲一樣可愛。

本身港媽認為，女兒戴眼鏡只是一件平常不過的事，直至有日女兒不適，帶她到診所看醫生，卻遭遇不愉快事件。她形容當日在診所沒甚麼人，女兒圍著長椅踱步時，突然被一位目測6、7歲的男童取笑，指「戴眼鏡好搞笑」，而陪同著男童是一對老夫婦，其中老先生更和應：

係喎，妹妹成日睇電視睇壞眼，所以戴眼鏡先睇到嘢。

男童聞言後大笑，更指著事主女兒笑說：「你成日睇電視睇唔到嘢……哈哈……你戴眼鏡好好笑……」

港媽後悔沒有維護女兒

港媽指兩位成年人不但沒有教導及阻止男童行為，老婦更一同加入：「睇睇吓又係幾搞笑。」港媽憶述當時女兒「已經唔開心，準備喊」，其後見醫生時鬧情緒不合作。她續指，即使經過數天，女兒仍然顯得非常介意：

成日除眼鏡話唔要，叫佢戴返就喊。而我自己就更加釋懷唔到，後悔嗰日無企定同嗰家人講清楚，我囡戴眼鏡唔係佢掛住睇電視。如果我有做，我囡會唔會無咁hurt呢？

網民安慰不必自責

有網民看完帖文留言，直斥港媽沒有盡做母親的責任，「連個女嘅尊嚴都保護唔到，仲出post嚟取暖咩？damage was done，冇下次架啦。」、「再遇到呢啲事你真係要幫佢出頭要有即時反應」。亦有人安慰事主不用太自責。

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳