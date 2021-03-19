【妥瑞症】做病毒檢測用空手道擋棉花棒　妥瑞症女生盡力不抽搐：我無法控制

▲ 妥瑞症女生拍片記錄自己的生活，讓大眾更了解此症。

妥瑞症患者會突然大笑、抽動，容易引人誤會，被投以異樣眼光。美國一名15歲妥瑞症女生，今年開始拍片記錄日常生活片段，讓公眾對此症有更多了解。

最近她拍片記錄進行新冠病毒檢測的過程，儘管盡力讓身體不抽搐，但仍不由自主地郁動，比一般人來得困難。

據《每日郵報》報道，該名15歲妥瑞症女生Zara Beth最近進行鼻拭子測試（nasal swab test）時，設置攝錄機，拍下病毒檢測過程。當Zara的母親拿著棉花棒靠近時，她不斷用手反抗，甚至表示要手空手道把它「砍掉」。

其後，母親再度嘗試，Zara仍然難以控制身體，無故咒罵、擺出攻擊的姿勢。當棉花棒再度伸向Zara時，她張開口，幾乎想把它吃掉；又或是突然伸出手指阻止，並不時突然大笑。母親建議女兒閉上眼睛，但隨即發現不太可能。多番嘗試後，最終Zara成功完成鼻拭子測試。

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除了拍片上載YouTube，Zara亦透過抖音讓大眾認識妥瑞症患者的特徵。雖然她在抖音有150萬粉絲，其個人影片高達6500萬人次觀看，在抖音結交了不少朋友，但此症仍為其日常生活帶來不少影響。

Zara坦言，有時在公眾場合，此症可以成為一個大問題。她稱，自己不能靜靜地坐著，故不能安靜坐在課室裡，也不能去戲院。對於咒罵、身體抽動這些問題，Zara表示：「我們無法控制，完全是非自願的。」

如果我在錯誤的時間說錯話，那將使我置於危險中。



▲ Zara拍片講述自己上課時情況。（YouTube：Zara Beth）

▲ 拍片講自己如何化妝（YouTube：Zara Beth）

▲ 拍片講自己如何化妝（YouTube：Zara Beth）



妥瑞症徵狀

粗略估計，香港每一千學齡兒童中，便有3至8人患有妥瑞症，男性較女性多一些。有一部分妥瑞症患者同時有專注力不足、強迫症。精神科專科醫生趙珮瑜曾受訪表示，妥瑞症是抽動症的一種，患者的徵狀主要分為兩類：

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趙醫生指，妥瑞症患者基於上述的徵狀，容易令人產生誤會。此症主要發生在學齡兒童身上，當患者上課時眨眼、張口或突然發出音聲等等不由自主的抽動，其他人會以為他們不尊重上課時間，甚至視之為無禮貌、不專心。換言之，如一般人對此病有更多的認識，可以減少誤會，患者能健康地生活。

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責任編輯：羅嘉欣