【統計報告】港外傭去年底每月工資中位數為4,500元　1％僱主每月支付6,000元或以上工資

▲ 在2019年10月至2020年1月期間，外傭每月工資中位數只有4,500元。（資料圖片）

政府統計處今（18日）出版《主題性住戶統計調查第72號報告書》，列出2019年10月至2020年1月期間向香港居民搜集有關受僱於短期或短工時的僱傭合約的僱員，以及聘請家庭傭工的資料。

在統計時的外籍家庭傭工合約的「規定最低工資」分別為$4,410（如合約於 2017年9月30日至2018年9月28日簽訂）；$4,520（如合約於 2018年9月29日至2019年9月27日簽訂）；及$4,630 （如合約於 2019 年9月28日或之後簽訂）。

而在2019年10月至2020年1月期間，統計指本港2,657,000個住戶中，約355,700個住戶（13.4%）有僱用家庭傭工，而本港外傭每月工資中位數只有4,500元；有僱用家庭傭工的住戶中94.1%，約308,600個住戶所支付的每月工資不多於4,999元，只有4.9％住戶向外傭每月支付5,000至5,999元工資，另有約1%，即3,200個住戶每月支付6,000元或以上工資。

在聘請本地兼職家庭傭工方面，統計指本港約28,000個住戶有僱用本地兼職家庭傭工的，其工資中位數為1,600元；63.0%住戶每月支付少於 2,000元予他們的本地兼職家庭傭工、有12.5%住戶每月支付4,000元或以上工資。

此外，報告又指有僱用家庭傭工的住戶的住戶每月入息中位數為56,600元；平均住戶人數（不包括留宿家庭傭工）為3.1人。

▲ 63.0%住戶每月支付少於 2,000元予他們的本地兼職家庭傭工、有12.5%住戶每月支付4,000元或以上工資。（統計處）

▲ 有僱用家庭傭工的住戶中94.1%，約308,600個住戶所支付的每月工資不多於4,999元。（統計處）

而受僱於短期或短工時的僱傭合約方面，統計處估計本港約有203,500名僱員，包括：

155,800 名（76.6%） 每周通常工作少於18小時 的僱員（不論他們在統計時為其僱主服務的期間多久） 133 900人（85.9%）沒有找過每周工時通常為18小時或以上的工作；而當中有101 400人（75.7%）表示若受聘每周工時通常為18小時或以上的工作，他們亦不會接受

的僱員（不論他們在統計時為其僱主服務的期間多久） 37,800 名 每周通常工作 18小時或以上但截至統計時在現職工作少於4周 的僱員

的僱員 9,900 名在統計時在現職已為其僱主工作 4周或以上，而通常每周工作18小時或以上（但非連續）的僱員

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責任編輯：鄧凱文