【8.18集結案】黎智英等7人完成結案陳詞　法官押後4月1日裁決

▲ 黎智英涉8.18集結案，法官押後至4月1日裁決。(經濟日報資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英等共7人，涉於2019年8月18日港島遊行而被控組織未經批准集結一案，控辯雙方今（18日）午於西九龍裁判法院續作結案陳詞。辯方指控罪的最高刑罰不合比例，而本案所涉遊行屬和平示威，定罪會構成寒蟬效應。控方則反駁，即使未有對社會造成負面影響，並不代表無罪。案件今午完成結案陳詞，法官押後至4月1日作裁決。

涉案被告黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）及李柱銘（82歲），均否認組織未經批准的集結及明知而參與未經批准的集結兩罪；同案被告梁耀忠（67歲）及區諾軒（33歲）已認罪，保釋候判。

代表吳靄儀的大律師陳志剛今續結案陳詞指，參與未經批准集結一罪與非法集結罪的最高刑罰同為5年，不合比例，加上本案所涉遊行屬和平示威，若定罪及判監，會構成寒蟬效應。

陳又指，當日各被告於下午3時後，帶領集會人士離開維園後，仍不斷有人前往維園參與集會，情況一直持續到約4時及達到高峰期，各被告當時帶領人離開維園，是合理地預計到人數不斷增加，故控方所指的未經批准遊行是存有合理辯解。

代表控方的資深大律師余若海回應時，則再次提到終院案例裁定參與未經批准集結的最高刑罰合比例，又指即使未有對社會造成負面影響，並不代表無罪，舉例如果有人深夜在馬路上危險駕駛，即使不會導致意外，亦屬違法。

控辯雙方今午完成結案陳詞，法官胡雅文將案件押後4月1日作裁決，早前認罪的梁耀忠及區諾軒亦將於當日進行求情。

控罪指，9人於2019年8月18日分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)（a)條而屬未經批准集結。

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記者：王仁昌