【新冠肺炎】健身業憂再遭停業　籲從業員接種疫苗增抗疫力

▲ 健身業呼籲從業員接種疫苗。（梁偉榮攝）

早前西營盤有健身中心爆疫，有業界擔心再被勒令停業，主動表示會加強防疫，並呼籲同業接種疫苗，提升抗疫能力。協助業界的立法會批發及零售界議員邵家輝表示，希望政府不要以「一刀切」要求所有健身中心停業，以免牽連其他跟足防疫措施並無爆疫的健身室。

康樂體育專業人員總會會長王曉山指，總會約700名會員中，有約一半人已預約在未來兩星期接種。他承認，健身室出現群組爆發，影響部分顧客信心，又強調業界復業後一直遵守每14天檢測一次和加強清潔健身設備等，又稱若政府能增加檢測服務，業界不介意由每14日檢測改為每7日檢測一次。

香港化粧品同業協會、舞蹈及文娛行業關注組主席謝景霞表示，已邀請專家向員工解釋接種不同疫苗的利弊，再讓員工自行選擇接種哪款疫苗，強調有提供足夠的資訊及協助員工登記接種疫苗。

邵家輝表示，今日集齊大中小微企，形容業界非常團結，他引述有從業員表示擔心再遭停業「冇工開」，願意主動接種疫苗。又強調健身業界今次是鼓勵從業員接種疫苗，而非強迫性。邵家輝認為，要完結疫情需靠疫苗，「越多人接種，越有幫助」。

工聯會立法會議員郭偉强認為，早前健身中心爆疫只是個別事件，如果再停工會對社會帶來更多負面影響，因此健身業界希望自救，透過鼓勵接種疫苗，提升香港應對疫情的成效。

今日出席記者會的業界還包括大型健身中心Pure Group行政總裁Colin Grant，Hong Kong Alliance of Fitness & Wellness Ltd. Tricia Yap Li-Ping，香港化妝品同業協會舞蹈及文娛行業關注組主席謝景霞，國際美容健康總聯合會健體行業發展常務委員會林佩佩等。

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記者：林曉君