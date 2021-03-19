【創業追夢】創業班結緣疫下跳出舒適圈做老闆　80後女生：想做就全情投入不計成敗

▲ 兩名80後女生在創業班認識，一拍即合，決心跳出打工的舒適圈，在去年6月疫情高峰期下創立香港品牌，自己做老闆。

兩個在創業班認識的80後女生，跳出打工的舒適圈，在去年6月疫情高峰期下創立香港品牌，由自家設計及生產家居精品店JARDIN DES FONTAINES（簡稱JDF）。佩服她倆的大無畏外，設計的產品洋溢瑰麗情調，初生之犢卻精緻得如High-end品牌。

創業班相識一拍即合

聯合創辦人兼行政總裁Yoyo Yau，在電視台任職綜藝及資訊文教組節目創作接近10年，在木人巷久經訓練，做不同專題使她增進不少知識，其中電視節目《更上一層樓》報道樓盤、豪宅，見盡不同家居，令她嚮往希望可擁有一個溫馨、精緻的家居。

▲ 貓貓餐墊$68。（被訪者提供相片）

當時，Yoyo仍未那麼強烈要跳出Comfort Zone，直至在一個創業課程中，認識到設計師Mon Lim，兩人一拍即合，於去年6月疫情風雨飄搖之時，敲定開設JARDIN DES FONTAINES家居精品店，籌備3個月過後，網上店開張大吉。

疫情令不少人長了時間留在家中，聽到不少人反映，在家中很多東西都不實用不漂亮不合意，希望可透過我們少少的努力，帶正能量給大家，回到家可以安然愜意、賞心悅目，增添一點幸福感。

配全套不用費神

逆巿創業有否擔心？Yoyo說沒太大憂慮。

我不算年輕，這時候做這件事不會令自己後悔已足夠。去年不做的話，第二年未必有這決心，想做就全情投入，失敗與否也難定論，先去做吧！

產品由去年9月上架，始創時有七、八個系列，打後每一個月都推出新款，目前已有12個系列。JDF的主題創作靈感來自全球美景、旅遊勝地及文化特色，輕鬆度假風滿瀉。「因為香港人熱愛旅行，除了玩樂之外，也可以感受當地文化、生活，我們的產品以地區來分布，呈現有不同地方的文化甚至當地特色圖案。用系列形式，是用家不用再費神去想配襯。」

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構思早在腦中

設計師Mon指出，去過或未去過的地方風景、民俗風情和文化足迹，都是啟發她倆靈感的來源，二人會共同商討哪些圖案和顏色可用於JDF的系列上，由Mon再動筆去設計，一個系列可用上幾十個鐘頭去設計，不嫌辛苦且甘之如飴。Mon說：「因我們對這工作充滿熱情和樂趣，這幾個月除了吃飯、睡覺、沖涼，時間都用在設計上，佔據整個腦袋。」因構思已早種在腦中，決定成立此品牌時，思緒已源源不絕，而當得到顧客的欣賞就是最大的動力。

記者：周美好