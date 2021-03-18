【虐殺女童】庭上披露父親及繼母與友人whatsapp對話　繼母埋怨小兄妹行為問題「我打到自己驚」

▲ 繼母與父親及友人之間的微訊或whatsapp對話中埋怨小兄妹行為問題 「我打到自己驚」。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（18日）於高等法院續審。繼母一方盤問青山醫院精神科顧問醫生時，讀出多個繼母與父親及友人之間的對話紀錄，透露繼母經常向兩人埋怨女童及小兄長的行為問題，更直言「我打到自己驚」，因此不會再理會兩人；父親則曾建議辭職照顧兩兄妹，更坦言「唔通真係掉咗佢落街咩？」。

▲ 青山醫院精神科顧問醫生廖清蓉。（楊詠渝攝）

青山醫院精神科顧問醫生廖清蓉今就案中繼母的精神狀況出庭作供，並供稱她診斷繼母並沒有患上精神病。代表繼母的大律師羅志霖盤問廖時，讀出繼母於2017年8月遷往與繼外婆同住後，直至2018年1月事發期間，與父親及友人之間的微訊或whatsapp對話。

部份對話截錄如下：



2017年11月23日

繼母向父親稱：

講真，我真係好心淡，由佢哋，我唔會再理佢哋，以後有咩好嘢唔會再有佢哋份，好似你媽咁囉，有得俾佢哋食，有得著就得啦，其他嘢我唔會要理，我咁著緊根本人哋都唔領情，仲當我衰人。

父親回應指：

你對住佢哋只係兩個月，咁快就決定放棄？

繼母指：

咁你有冇諗下我喺呢3個月入面放咗幾多心機，幾多時間落去，佢哋點對我，日日都話知錯，日日都話最後一次機會，結果第日佢哋咪又係照做，連續日日係咁，你攰唔攰呀？鬧極話極都係咁，我仲可以點。佢哋都唔係打從心底服嘅，再打落去亦都無意思。

父親回應指︰

你決定啦，我都明白你嘅辛苦。

繼母回應：

咪俾佢哋睇下，做好自己就乜都有，做唔好就乜都無，時間耐咗，可能會有轉變，佢哋可能會諗下點解人哋會有，自己點解乜都無。要俾佢哋知道，我都識放棄，我對佢哋好唔係必然。你返嚟鬧幾句算啦，唔好勞氣，我亦唔會喺佢哋面前再咁著緊。

2017年12月5日

繼母曾向友人傾訴指：

係呀，所以我哋唔理佢，要佢知道唔係次次都會有人原諒佢，唔係講句對唔住就大X晒。

繼母又強調自己用心對待X和Z兩兄妹，並指：

我係好大壓力，晚晚發惡夢，就算唔發就係瞓得唔好，有時直情瞓唔到，日日買餸就拿拿聲仆返屋企，驚佢偷，我真係好X攰。日日就頭痛，喪食Panadol，我好似就嚟癲咁。

2017年12月7日

繼母向父親指：

老公呀老公，應承我一樣嘢，如果有一日我真係有啲咩事，要幫我睇住阿媽同阿B，照顧好佢哋，知唔知？

辯方質疑這是否正常。廖回應指這反映繼母正承受壓力，但她並無明確指出有自殺傾向，有關說法亦只出現過一次，而且繼母亦沒有實際的自殺計劃和行動。

2017年12月11日

繼母再向友人談及，每次面對Z均覺得無法呼吸，友人亦表示擔心繼母會「打死佢」，繼母回應指：

我會好忍住自己，唔好理佢，有時睇到佢啲傷又好似唔忍心，但佢一講嘢、一嘈、一煩，我就覺得好憎佢。但我應該唔會再打佢，我打到自己驚，佢唔驚，我驚。

2017年12月12日

繼母向父親投訴女童Z，父親安撫繼母指：

咁一係我唔做嘢，照顧返佢，你又唔使咁大壓力，佢又肯聽我講。

繼母回應指：

有可能咩？咁食咩呀？頭家點呀？唔使開支呀？

父親回應指：

咁仲有咩方法？打又打到腫晒，餓又餓到無感覺，你對住佢又壓力大，唯一嘅方法咪我照顧佢，對你對佢都好。

繼母其後轉為埋怨父親不讓她發洩，父親遂回應指：

唔通真係掉咗佢落街咩？

2017年12月22日

父親向繼母指：

佢啲行為好似啲神經病

繼母回應指：

我都就嚟有，我都唔明點解我要承受啲咁嘅嘢。你阿媽搞到佢哋咁樣，我想教返好佢哋，反而係衰人，受盡千夫所指，佢哋一定唔會話你衰，話就只會話我衰，帶走晒你哋，搞到你哋兩母子、嫲孫分離，我到底做咁多嘢為咩，佢哋乖嘅聽話嘅，我俾人鬧俾人話有咩所謂，俾心機教佢哋就算俾人鬧都無問題，但而家係連佢地都同我作對，擺明同我玩嘢，到底我喺度做緊啲咩？

廖指出上述對話的確反映繼母長期處於照顧小朋友的壓力之下，但大多對話均只是繼母對於育兒問題的情緒反應，亦只是從她的角度出發，因此醫生只能判斷她受到主觀壓力的因擾，而非客觀的抑鬱症徵狀。對於辯方指，對話反映繼母的壓力有上升跡象，廖則指出鑑於兩兄妹的傷勢，繼母或會擔心他們的傷勢被揭發，因此壓力較大亦屬正常。

聆訊（19日）明續。

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記者：楊詠渝