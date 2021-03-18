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【失憶24小時】被親友追問大結局內容　譚俊彥王君馨堅拒劇透

娛樂 17:55 2021/03/18

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譚俊彥與王君馨出席《失憶24小時》宣傳活動。

《失憶24小時》今日（3月18日）在TVB將軍澳電視城舉行宣傳活動，劇中演員譚俊彥、姜大衞、王君馨、江欣燕、譚凱琪、湯洛雯、何遠東等出席。

《失憶24小時》於本周六（3月20日）大結局，王君馨稱近日常被追問結局劇情，不過她每次都忍口誓不劇透，非常辛苦，也因此十分期待當播出大結局後，可以與大家討論內容。

至於譚俊彥亦稱不會向家人透露劇情，更表示擔心爸爸狄龍知道太多內容後不再追看。他更稱常被阿姨追問劇悄，他卻總堅持不透露，害母親被阿姨罵。

撰文 : TOPick柴犬出動

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