【失憶24小時】被親友追問大結局內容 譚俊彥王君馨堅拒劇透 娛樂 17:55 2021/03/18 分享： 熱門 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞 ▲ 譚俊彥與王君馨出席《失憶24小時》宣傳活動。 《失憶24小時》今日（3月18日）在TVB將軍澳電視城舉行宣傳活動，劇中演員譚俊彥、姜大衞、王君馨、江欣燕、譚凱琪、湯洛雯、何遠東等出席。 《失憶24小時》於本周六（3月20日）大結局，王君馨稱近日常被追問結局劇情，不過她每次都忍口誓不劇透，非常辛苦，也因此十分期待當播出大結局後，可以與大家討論內容。 至於譚俊彥亦稱不會向家人透露劇情，更表示擔心爸爸狄龍知道太多內容後不再追看。他更稱常被阿姨追問劇悄，他卻總堅持不透露，害母親被阿姨罵。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【失憶24小時】盼演肥松喚起大眾關懷智障人士 何遠東：不要用有色眼鏡看他們 15:44 2021/02/28 【失憶24小時】盼演肥松喚起大眾關懷智障人士 何遠東：不要用有色眼鏡看他們 【失憶24小時x大步走】張達倫曾面癱陷事業低潮 感激太太支持跳出舒適圈 18:04 2021/03/15 【失憶24小時x大步走】張達倫曾面癱陷事業低潮 感激太太支持跳出舒適圈 【失憶24小時】王君馨夫妻關係嚮往平淡是福 Grace恩愛之道：聆聽對方所想 18:56 2021/03/17 【失憶24小時】王君馨夫妻關係嚮往平淡是福 Grace恩愛之道：聆聽對方所想 失憶24小時 譚俊彥 王君馨 電視劇 TVB