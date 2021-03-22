【醫生女神】日本美少女中學起立志行醫助人　戒社交苦讀2年考入東大醫學系【多圖】

▲ 日本美少女中學起立志行醫助人，苦讀考入東大醫學系。

日本21歲女星上田彩瑛背後有一個勵志故事。身為偶像的她擁有高顏值，同時也兼備聰明頭腦和高學歷，現時是著名學府東京大學醫學院的2年級學生。上田彩瑛早前曾接受日本媒體訪問，自己是因高中時一件事，才立下決心行醫，並花兩年時間考入名校。

▲ 上田彩瑛才貌雙全。（圖片來源：上田彩瑛IG）

據日本媒體《朝日新聞》報道，上田彩瑛在2000年出生，高中畢業後順利考入被稱為東京大學最難考的「理科三類」，並在考入大學第一年，就當選「東大小姐2019」，立志成為一名醫生，目前亦兼顧演藝事業，可謂才貌雙全。

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上田彩瑛表示，想成為醫生的契機是因為高中一年級時，一次接種流感疫苗後昏迷。後來她雖然康復，但開始想認識人體機能，並希望為其他對身體抱持不安的人消除煩惱，於是立志行醫，定下目標考入東大醫學系。

由於她決心起步備試時，已落後其他考生不少。為了追趕學習進度，她可說是下足苦功。她一天會花12個小時讀書，每晚12時睡覺，隔天早上6至7時就會起床，保持腦袋清醒。每晚睡前，她更會將第二天要溫習的參考書放枱上，強迫一起床就要溫書。

為了讓英語聆聽能力更上一層樓，她無時無刻都會在家中，用擴音器播放英文，訓練聽力。而最重要一點是，她在高二時下決心，刪除手機上所有社交網絡App，更對自己說：

一旦上社群網站，所有努力就會化為泡沫，迎來落榜悲劇！

經過努力苦讀後，她如願考上心儀學府，而她也以過來人身分，向考生分享應試心得，最重要仍是保持堅持不懈、永不放棄的決心。

更多上田彩瑛靚相：

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責任編輯：羅嘉欣