【校長專欄】孩子成長不可缺的IQ、EQ與AQ 鄭家明校長：AQ疫境商數愈高愈能樂觀積極

▲ 疫情下讓孩子從逆境中學習傾訴，鄭家明校長認為疫境商數愈高愈能樂觀積極。

亞小同學們返回校園是我們期待已久的事情，孩子們是否長高了？校服還合身嗎？習慣戴口罩嗎？再回來學校是否讓孩子們雀躍萬分，還是會因久別重逢而有點忐忑？這段抗疫日子，是孩子們寶貴的人生一課。

1990年代開始，教育學者已提出在孩子的成長中不可或缺的3Q（IQ、EQ、AQ）。智能商數（iQ）及情緒商數（EQ）是我們較為熟悉的概念，而疫境商數（AQ）卻也是生命成長中不可或缺的一環。

逆境商數是心裡學家Paul G.Stoltz提出的理論，就想IQ有高低之別，AQ也有這個性質，不同人面對、突破及走出困境的能力與態度均有分別，這個個人的正向思維、風險預期與解讀等有密切的關係。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

根據Paul G.Stoltz的研究，AQ愈高的人，愈能樂觀積極面對逆境，也更有勇氣接受挑戰，並願意發揮創意去解決問題。哥倫比亞大學醫學院與史塔桑管理研究中心一項長達10年的聯合研究發現，更能從自身的困難經歷中培養出活力及堅強意志、樂觀正向、靈活思考問題、願意冒險創新、求變等生命的可貴特質。

面對困難，父母正好是孩子在逆境中的同行者。孩子心裹定有很多疑慮，爸媽和孩子如何解讀生命中出現的不一樣？不單是孩子的自身，其實他也會看到在逆境中的爸媽，更從前變得不一樣了，或許是公司家庭兩邊忙，又或是每天為疫情而擔心健康。

家長們，別把不安藏在心底，將你的焦慮與憂心和孩子們分享，這既是建立深厚親子關係的時間，也是孩子從你身上學習在逆境中懂得傾訴，和別人共同分擔的身教言教。願家長和孩子們都在疫情中身心健康，互相支持。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文：亞斯理衛理小學校長 鄭家明