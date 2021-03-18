議員倡設有時限失業援助　羅致光反問是否鼓勵市民失業要趁早

▲ 勞工及福利局長羅致光認為，設立有時限的臨時失業援助金，在政策上完全不合理。（資料圖片）

立法會以28票贊成、5票反對、2票棄權，通過由民建聯立法會議員陳克勤，提出支援失業及就業不足人士的無約束力議案，議案建議設立失業援助金，以及推出第三輪「保就業」計劃等。勞工及福利局長羅致光認為，設立有時限的臨時失業援助金，在政策上完全不合理，反問是否鼓勵市民失業要趁早。

立法會大會今日續會，就設立有時限失業援助金，羅致光在會上回應指，若基金設有時限，例如為期6個月，領取援助的人不一定最多可領取6個月的援助，他舉例指，假若一個失業人士在基金成立後第六個月才領取，他便最多只能領取一個月援助。

他認為，只要能將第四波疫情「健身室餘波」控制下來，加上市民更廣泛接受疫苗注射，經濟可以逐步恢復，所以社會可謹慎地持有一個偏向樂觀的期望，失業率不會持續上升。他引用數據表示，前日公布的去年至今年二月的平均失業率，未經季節性調整為6.8%，經季節性調整為7.2%，但根據過去半年的三個月移動平均失業率的變化，本港失業率自去年12月急升至高峰後，今年1月及2月時，已有回落趨勢；社署失業類別綜援個案的2月申請數字，按月下跌26.4%，按年下跌5.7%。

羅致光指出，沒有一個國家會設立毋須供款及毋須經濟審查的公共失業援助制度，如果設立相關制度，有可能引起企業裁員，屆時本港失業率或有機會超過雙位數。他又指，沒有審查及供款制度的失業援助金，防詐騙行政開支甚高，他引述政府內部分析，指若設立每月3000元的失業援助金，就要花費1000元的行政費。

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記者︰尹櫻霖