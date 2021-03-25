【肝火盛】春天肝火盛易暴躁生暗瘡　中醫推介花茶清熱疏肝【附做法】

▲ 春天容易肝火盛，中醫推介花茶清熱疏肝

春天容易心煩、暴躁、長暗瘡粉刺，經常睡不好，可能是「肝火盛」。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁講解肝火盛的症狀，並推介一款花茶疏肝解鬱。

肝火盛症狀

梁醫師表示，春屬木，與肝相應，肝火因春天陽氣生發之象而更旺盛，肝陽氣升動太多就會化火，即俗稱的「肝火盛」。「肝主情志」，肝氣未能條達，導致出現氣鬱、氣滯等情況，容易動怒、心煩、暴躁。肝火盛症狀包括：眼乾目赤、頭暈、頭痛、口苦、口舌乾燥、睡不安寧、容易出暗瘡粉刺等。

紓解方法

梁醫師指，春天養生除要注意祛濕外，亦要適度疏肝解鬱，閒時喝杯疏肝花茶，例如：菊花、洋甘菊、茉莉花，也有助紓解鬱悶情緒引起的不適症狀。她推介以下花茶：

雞骨草素馨花茶

功效：疏肝清熱，紓緩煩躁心情、容易眼火爆等情緒症狀。

材料：雞骨草12克、素馨花3克、桂花1克

做法：材料洗淨放保溫瓶，以熱開水沖洗一遍，再注入熱開水焗5至10分鐘即可。

注意：此茶能反覆沖泡至味淡，建議一星期飲用2至3次，連續兩星期為一個療程。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：羅嘉欣