  • 23°C
香港時間 : 2021325日 (週四) 17:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【肝火盛】春天肝火盛易暴躁生暗瘡　中醫推介花茶清熱疏肝【附做法】

保健美顏 17:13 2021/03/25

分享：

熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

春天容易肝火盛，中醫推介花茶清熱疏肝

春天容易心煩、暴躁、長暗瘡粉刺，經常睡不好，可能是「肝火盛」。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁講解肝火盛的症狀，並推介一款花茶疏肝解鬱。

肝火盛症狀

梁醫師表示，春屬木，與肝相應，肝火因春天陽氣生發之象而更旺盛，肝陽氣升動太多就會化火，即俗稱的「肝火盛」。「肝主情志」，肝氣未能條達，導致出現氣鬱、氣滯等情況，容易動怒、心煩、暴躁。肝火盛症狀包括：眼乾目赤、頭暈、頭痛、口苦、口舌乾燥、睡不安寧、容易出暗瘡粉刺等。

紓解方法

梁醫師指，春天養生除要注意祛濕外，亦要適度疏肝解鬱，閒時喝杯疏肝花茶，例如：菊花、洋甘菊、茉莉花，也有助紓解鬱悶情緒引起的不適症狀。她推介以下花茶：

雞骨草素馨花茶

功效：疏肝清熱，紓緩煩躁心情、容易眼火爆等情緒症狀。

材料：雞骨草12克、素馨花3克、桂花1克

做法：材料洗淨放保溫瓶，以熱開水沖洗一遍，再注入熱開水焗5至10分鐘即可。

注意：此茶能反覆沖泡至味淡，建議一星期飲用2至3次，連續兩星期為一個療程。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

————————

同場加映：中醫推介茶療對抗春困

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映：【活得健康啲】陽虛陽鬱體質易手冰腳凍　中醫推介茶療湯療提升陽氣

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【趕走春困】春天潮濕昏昏欲睡　中醫推介湯水消除疲勞
16:05 2020/03/09
【趕走春困】春天潮濕昏昏欲睡　中醫推介湯水消除疲勞
【解春困】春天疲累頭暈胃口差　中醫推介茶療去濕解春困【附做法】
18:16 2021/03/10
【解春困】春天疲累頭暈胃口差　中醫推介茶療去濕解春困【附做法】
春天頭暈身重胃口差　中醫推介2款去濕茶對抗「春困」【附製作方法】
15:05 2019/03/22
春天頭暈身重胃口差　中醫推介2款去濕茶對抗「春困」【附製作方法】
健康養生 暗瘡 頭暈 頭痛 中醫 養生 食療湯水 健康問題

最高瀏覽

【超級綜藝】曾志偉+王祖藍上任後首度公開同場　率汪明荃森美騷9大節目
19:51 2021/03/24
【超級綜藝】曾志偉+王祖藍上任後首度公開同場　率汪明荃森美騷9大節目
【一腳踏兩船】去年請侍產假陪老婆今年5月女友預產　出軌港夫自爆：10個月內可否請2次侍產假
11:01 2021/03/24
【一腳踏兩船】去年請侍產假陪老婆今年5月女友預產　出軌港夫自爆：10個月內可否請2次侍產假
【夫妻關係】結婚15年與丈夫零性生活　兩子之母每個月找牛郎尋歡
15:17 2021/03/23
【夫妻關係】結婚15年與丈夫零性生活　兩子之母每個月找牛郎尋歡