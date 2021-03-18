【包山王】「包山王」黎志偉輪椅攀高廈挑戰籌逾770萬元　華懋配對捐款支援脊髓損傷患者

▲ 華懋集團以「一比一」的方式，為「城市攀登300+」籌款活動進行配對捐款。（陳靜儀攝）

輪椅攀登者、前「包山王」黎志偉日前為今年1月舉行的「城市攀登300+」籌款活動挑戰攀爬約300米高的荃灣如心廣場，項目共籌得逾770萬港元。華懋集團就活動所籌得的款項，以「一比一」的方式進行配對捐款，並今日（18日）舉行支票頒贈及鳴謝儀式，涉額約380萬元。相關善款將用於香港大學矯形及創傷外科學系，支援脊髓損傷患者復健的工作，包括推展機械腳復康計劃、臨床服務及研究等。

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華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興將380萬港元配對捐款的支票頒贈香港大學代表、香港大學副校長田之楠，並對黎志偉及一眾捐款者表達由衷謝意。

蔡宏興表示，黎志偉日前在如心廣場進行輪椅攀爬是鼓舞人心的壯舉；亦指這次活動勉勵所有香港人縱使面對荊棘滿途，仍要堅持百折不撓的精神，永不言敗。他冀捐款可幫助更多脊髓損傷患者，得到可改變人生的支援，又提到華懋集團致力關懷社區，並特別關顧弱勢群體的需求，期望促進社會共融。

黎志偉感謝背後支持他完成創舉的團隊，以及所有支持他的人士。他亦特別感謝華懋集團的慷慨捐輸，助籌得770 萬的善款，可幫助更多脊髓損傷患者及行動不便的病患者，同時亦令今次攀登挑戰更具意義。他亦提到，縱使未能攻頂，但我已盡全力。人生往往就是無常，亦不似預期。希望透過我真實的經歷，鼓勵大家敢於夢想。

田之楠表示，衷心感謝Ignite Community Services及黎志偉，同時感謝華懋集團及一眾捐款者，指矯形及創傷外科學系將所得款項用作幫助脊髓受傷的患者，冀未來可為脊髓損傷患者改善生活，更甚恢復步行。

香港大學矯形及創傷外科學系系主任、講座教授張文智在場講解矯形及創傷外科學系未來發展工作，包括利用捐款購買「機械腳」等復康儀器，以及研發新藥物以用作恢復受損中樞神經。港大瑪麗醫院矯形及創傷外科學系副顧問醫生暨名譽臨床助理教授高日藍醫生則表示，是次捐款用在港大先導計劃，病人在計劃會利用機械腳進行訓練，捐款可用於未來研究及購買復康儀器，認為是次捐款是一個開始。

「城市攀登300+」由Ignite Community Services 主辦、華懋集團全力支持的「城市攀登300+」籌款活動，已在今年1月16日完成，為脊髓損傷患者及行動不便的病人帶來新希望。善款包括來自公眾及機構超過380萬港元的捐款，以及華懋集團「一比一」的配對捐款。黎志偉當時憑他堅定的意志力和上半身力量攀爬超過10小時，最終完成攀登超過250米的高度。他借自己故事勉勵香港人，「寄語有夢想是要做及實踐，那怕只餘一雙手」。

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記者：曾卓鋒