【新冠疫苗】專家指「復必泰」疫苗對英國及巴西變異新冠病毒株仍有效　科興疫苗則未有相關數據

新冠肺炎疫情持續，政府日前開展疫苗接種計劃，至今累計約253,900市民已接種第一劑疫苗。衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日舉行聯席會議，衞生防護中心總監林文健醫生、科學委員會主席劉宇隆教授和許樹昌教授於會議後將會見傳媒。

劉宇隆表示，當病毒改變序列時或會影響到疫苗效用，目前變異病毒種有英國變異種、巴西及南非變異種，根據目前疫苗對變異株的效用數據，現時「復必泰」疫苗對英國及巴西變異株亦有效，但對南非變異株或有可能無效；就科興疫苗而言則至今仍未有相關數據；而阿斯利康疫苗對英國及巴西變異株有效，但對南非變異株根本上無效。政府將會審視有關數據。

劉宇隆亦提到，去年12月至今，海外輸入個案近400多宗，當中有90多宗為變異病毒種，本地現時所有變異種為海外輸入。他表示，要避免變異種病毒在香港落地生根，需要嚴謹的防止輸入措施，如落地便須檢疫等。另外，現時抵港人士須隔離21日，他指措施比其他國家為嚴謹，但有約百分之十的變異病毒種確診人士抵港後超過14日才確診，因此如放寬相關措施，或會變異病毒種走入社區，因此有需要21日隔離。

劉宇隆重申，要避免變異病毒種走入社區只有兩個方法，就是嚴防輸入個案及提升疫苗接種覆蓋率；另維持現時的個人防疫措施。他亦表示，群體免疫的要求很高，又提到接種率達75%的話或可放寬防疫措施，如醫院探病等，但認為75%的接種率對香港及全世界非常具挑戰，但認為「只要大家齊心，逐步逐步可發生」。

被問到數據是否根據世衛訂定的標準，劉宇隆表示每份疫苗報告對有效定義均不同。他亦提到阿斯利康疫苗對英國變異病毒株有效率平均為70%，而南非變種病毒則只有平均10%，因此認為無效。

被問到會否放棄引入阿斯利康疫苗，劉宇隆重申是否放款是由政府決定，而林文健重申以科學為本，不同專家獨立評估後認為效益大於風險，故呼籲市民盡快接種疫苗，提出疫苗覆蓋率，屆時或可放寬部分社交措施。

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記者：曾卓鋒