幼稚園校長被指辱罵教師「黑心」　涉事校長認一時憤怒但否認令學生大哭

▲ （陳靜儀攝）

大角咀大同新邨聖德肋撒幼稚園教師投訴校長濫權風波未了，有該校教師今日（18日）再稱，校長胡肖霞昨日突然進入一間課室，以「黑心」、「畜牲」等字眼大聲指罵一名教師約5分鐘，令正在上課的學童受驚大哭，更有家長向區議員反映，指就讀高班小朋友經歷事件後不想上學。胡肖霞回覆TOPick承認，當時一時生氣有責罵老師「黑心」，但事後覺得自己「傻」，又說該名老師當時表現平靜，沒有全班大哭的情況。

化名X的教師表示，昨日聽到一課室內有小孩哭喊，及後了解到校長胡肖霞在通完電話後，突然進入一間正有K3學生上課的課室，並用「陰險」、「黑心」、「畜牲」等字眼大聲指罵老師約５分鐘。被罵的教師及在場的17名讀高班的學童受驚，有學生大哭，需要其他老師協助安撫。涉事教師之後亦有報警求助。

協助教師的油尖旺區議員李傲然說，昨晚收到7名署名為該校家長的電郵，其中一封電郵中，家長反映兒子放學後詢問父母什麼叫「畜牲」，又說有教師被校長罵，令他與其他小朋友都感覺不開心及害怕。家長又說，兒子的表現奇怪，情緒不穩，非常不開心，又說不想上學。

▲ 有家長向區議員發電郵，指兒子放學後情緒不穩。（李傲然提供）

胡肖霞晚上回覆TOPick查詢時表示，昨日(17日)就有傳媒指她涉潛建，她懷疑有教師提供相關照片而被激怒，隨即當面質問一位老師「點解搞咁多事？」，但老師否認有做過任何事，胡便責駡她「黑心」，過程持續1分鐘左右。

胡肖霞表示事後覺得自己「傻咗」，但由於涉事老師看似平靜，她觀察15分鐘後離開。她之後向學校主任了解，昨(17日)午3時45分左右，該老師哭泣，有其他人安慰，或有1至3個學生受到影響，但強調無全班大哭的情況。

警方表示，昨日(17日)下午4時09分接獲報案，指幼稚園內兩名女職員爭執，經初步調查，案件不涉及刑事成分，列作「糾紛」處理。

教育局回覆表示，知悉有關事件後已即時作出跟進，以保障學生福祉。由於部分指控涉及幼童的人身安全，局方深表關注，並呼籲提出指控者挺身而出，與局方聯絡或向執法部門舉報，提供證據作深入及公正的調查。 鑑於性質嚴重，若事件查明屬實，定會嚴肅處理。

李傲然周日（14日）曾聯同涉事幼稚園現職或已離職的教師召開記者會，指控校長胡肖霞於工作時間要求教師到其家中畫壁畫，又懷疑她篡改會議紀錄，胡當時回覆查詢指沒有強迫任何人到其家中畫壁畫，又說教師在過程中很開心。教師X今日反駁，他們並非自願，只是無法拒絕校長的要求。

幼稚園校長被指公器私用要教師工作時間到其住所畫壁畫，教育局稱會密切跟進，詳情即看：【下一頁】

胡肖霞否認公器私用及虐兒，反指是蓄意抹黑，稱教師畫畫時表現開心，詳情即看：【下一頁】

▲ 教師X（左）。（陳靜儀攝）

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記者：黃悅晴