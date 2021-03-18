【新冠疫苗】專家指確診康復者接種一劑疫苗已足夠　建議出院後可待90日再接種

▲ 衞生防護中心總監林文健醫生。(經濟日報資料圖片)

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會今日（18日）舉行聯席會議，衞生防護中心總監林文健醫生、兩個科學委員會主席劉宇隆教授和許樹昌教授於會議後會見傳媒。

林文健在會後表示，今日會議探討康復患者可否接種疫苗及相關安排、對變異病毒株效用、及接種疫苗比率達致一個較高比率後可否放寛防疫措施。

他表示，至3月17日為止，本港新冠肺炎確診者有11,341，當中10816已出院；而由去年12月至今日本港有448宗輸入個案，當中有93例是帶有變異病毒株，包括來自英國的有37宗、來自巴西的有5宗、來自南非的有8宗，另有43宗繼續進行基因分析中，形容變異病毒株為非常值得關注。此外，現時疫苗接種計劃正進行得如火如茶，期望有高接種率，可考慮不同公共衞生干預措施是否可放鬆。

對於康復者是否需要接種疫苗，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌解釋，由於感染過新冠病毒的人，體內已有抗體，可維持6至9個月，故康復者日後要打疫苗，「打一針就夠，因為體內的抗體水平已十分高，明顯對免疫系統有刺激，似打兩針反應」。他又指，康復者不需要「急住打針」，可等康復後9個月再作打算。不過，他承認數據僅以阿斯利康疫苗及BioNTech的疫苗作參考，科興一類使用滅活技術的疫苗，並無齊全數據。

他又指，早前確診的男警雖然已打了第一針科興疫苗，惟其於潛伏期接種，「無咩用」，至於是否如期接種第二針，他指同樣建議出院後可等90日再打。

林文健重申，接種疫苗人士「完成兩劑好重要」，因為只打一劑抗體未足夠；又指確診案例反映疫苗覆蓋率低水平，要放鬆防疫措施「要好謹慎」，仍要做好社交距離、洗手，同疫苗結合威力先最大。他說，疫苗雖然會產生保護，但現時未做到群體免疫，要與公共衛生措施並行才可以。

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記者：洪芷晴