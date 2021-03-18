【Ursus Fitness群組】每宗確診個案找出約35名接觸者或家人　張建宗稱紀律部隊助追踨能釋放醫護人手

▲ 張建宗（中）視察個案追蹤辦公室，了解追蹤接觸者的最新進展。（政府新聞處）

西營盤URSUS FITNESS群組本月初爆發，涉及135宗個案。衞生防護中心個案追蹤辦公室成功追蹤約1500名接觸者，送往檢疫，並追蹤約3200名家庭成員，作強制檢測，平均從每宗確診個案找出約35名接觸者或家庭成員，數字遠高於成立初期的約4名。

另外，政務司司長張建宗今日到訪，個案追蹤辦公室，了解追蹤個案接觸者工作。他表示，紀律部隊利用專業和科學化的方式，以及偵查的經驗，能精準和有效率進行個案追蹤，幫助釋出醫護人手。

張建宗又感謝，辦公室所有工作人員，包括由警務處、入境事務處、海關和消防處等紀律部隊，暫時調派的同事。

個案追蹤辦公室至今已成功追蹤逾14000名接觸者，並安排超過9000名密切接觸者的家庭成員，接受強制檢測。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤