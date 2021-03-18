西班牙進口調味料DANI疑含禁用除害劑　食安中心籲勿吃

▲ 涉事調味劑疑含禁用除害劑，食安中心呼籲市民停用。（CAROUSELL圖片）

食安中心今（18日）呼籲市民，不要食用西班牙品牌DANI的Mexican Seasoning，指有關進口調味料所使用的芝麻，可能含有除害劑環氧乙烷，屬歐盟禁用。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

產品資料

產品名稱：Mexican Seasoning

品牌：DANI

來源地：西班牙

淨重：每樽40克

進口商：友利貿易有限公司

此日期前最佳：2024年5月31日

食安中心發言人說，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統通報，指產品所使用的芝麻，早前被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地有關進口商跟進。

初步調查發現進口商友利貿易有限公司，曾進口受影響產品。基於環氧乙烷已被歐盟禁用，有關進口商為審慎起見，已按中心建議將受影響產品下架及停售，並展開回收。如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2798-6699。

發言人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

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記者：吳卓峰