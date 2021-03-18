【明星扮靚】劉俊謙自爆曾經MK　男神Terrance分享著衫扮靚之道

▲ 憑ViuTV劇《二月廿九》及港產電影《幻愛》爆紅的劉俊謙分享對時裝的看法及大談演藝生涯。

憑ViuTV劇《二月廿九》及港產片《幻愛》彈起爆紅的劉俊謙（Terrance）出席活動，貴為新世代男神的劉俊謙魅力十足，吸引不少粉絲包圍。劉俊謙接受TOPick專訪分享對時裝的看法，並大談其演藝生涯。

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▲ （梁樂欣 攝）

劉俊謙認為：「時裝是一種表達來的，不止是保暖那麼簡單，它比起人必需的更多。到底你想如何去呈現自己給別人看，或是如何透過衣服去呈現給自己看。」

他覺得時裝可有助認識自己及他人：「有時候，看見一個人的衣著，會給予你一種印象。可能有些人平常做文職，但週末的時候會著得跟平時不同，衣服對他來說可能是一種解放。」

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男神曾經MK

「很多人都會經歷MK的時代，其實沒有一種對與錯的。」劉俊謙回顧學生哥的自己：「中學時候的我也很MK，會穿黑色流蘇背心，上衣印有一些紅色的字，配上有很多口袋的短褲。還有一些有很多線的衣服，男裝來的，不知為何以前會覺得很美、很型。」

以前的他不太認識名牌物品，「直到大學時期才認識。我覺得穿著名牌不止是穿著其服裝，名牌背後的設計師一定會有一些理念，可能是在穿一些慨念。」

他續指：「對我來說，是多於一件衣服，是那件衣服盛載着一些可能是設計師想注入的一些精神。」

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物品的意義

購物可令人同時獲得物質及心靈上的滿足，劉俊謙說：「物質上的滿足是很容易的，心靈上的滿足對我來說，購物時不止是當下的物慾，而是你能找到一件很喜歡的物品並用上很多年。」

他分享：「我仍然有儲起的一件衣服──體藝中學的體育服，衣服背後印有『體藝』二字。」

劉俊謙又謂：「這件衣服現時沒有再穿，但它對我來說是超越了一件衣服，它盛載着我中學時期流過的汗水，每次練習時都會換上它，還有很多的情感在內，上體育課或玩樂時會跟很多朋友在一起，這件衣服充滿着回憶。」

▲ （梁樂欣 攝）

「人著衫」與「衫著人」

究竟是「人著衫」還是「衫著人」？劉俊謙認為那是一個過程：「『衫著人』未必是不好的，因為要試過『衫著人』才會懂得如何『人著衫』，也是一個認識自己的過程。」

劉俊謙回想：「有一段時期多了留意時裝，便會有很多模仿的對象，可能是朋友或明星，便跟隨他們打扮，那階段就是『衫著人』，未必適合自己的。現時的我則漸漸步入『人著衫』的階段，多了去想自己的口味是怎樣。」

▲ （ViuTV劇《二月廿九》劇照）

男神內外兼備

獲封為新世代男神，劉俊謙認為男人的魅力主要是靠經歷而來，而且無需刻意去Chok。

他曾經不喜歡自己擁有吸引的外表，「就讀演藝學院時，同學來到後台去找我，但很多時都不是談論我演得如何，而是覺得我好靚仔。那令我很討厭自己的外在，別人覺得好的外在好像壓止了別人去看我的表演、內在。」

不過他約30歲後漸漸學懂欣賞自己的優點，「我開始接受，如果別人稱讚我的外在，不代表是在否定我的內在。我也不一定要別人讚我的內在才覺得自己演戲好或有內涵。我需要學習欣賞自己，不然會很不健康。」

▲ （電影《幻愛》劇照）

「這是上天賜給我的，我很感恩。」現時的劉俊謙更有自信，「需要時可以大大方方去表現出來，特別是在演戲上，這對我來說沒有太多包袱。」

電影圈沒落？

電影圈經常被指青黃不接，作為近年灸手可熱的年輕演員，劉俊謙指：「不能說這是一個沒落期，這只是一個過程，我看到的是一個轉折期，又或是一重建的階段。」

▲ （舞台劇《午睡》劇照）

他覺得：「需要脫離舊軌道，這個圈已運作了數十年，它定必有一種運作模式，如何拍攝、拍攝的Budget、無形間有一種遊戲規則。對我來說，今時今日有些事可以需要推翻，未必一定是這樣。」

談到未來，他說：「世界變得太快，我也不懂得去設計甚麼目標，我期望新一年就是更加享受每一個表演、每一個當下，對每一個對手、團體、作品，我能更當下地去享受及說故事。」

▲ （梁樂欣 攝）

服裝：WANDERS@ Fashion Walk

髮型：Lupuschui@orient4

化妝：CarmenC

場地：WANDERS@ Fashion Walk

記者：梁樂欣

同場加映：鄧麗欣專訪