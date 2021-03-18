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馬鞍山有中學初中生校內墮樓　送院搶救不治

社會 20:42 2021/03/18

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熱門 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

馬鞍山恆光街一間中學的初中生墮樓身亡。

馬鞍山恆光街一間中學的初中生墮樓身亡。今日（18日）下午4時許，警方接報馬鞍山恆光街曾璧山中學內，有一名初中男生由高處墮下，救護員接報到場後，將男生送往威爾斯親王醫院搶救，惜送院後證實不治。

警方在現場調查，並檢走屬於死者的書包。現場消息指，死者為中二生，今日上午小息與同學在操場玩耍時，疑因有人行為不當被老師召見，老師稱會就事件通知家長，懷疑有學生因此感到不開心，至下午時由校園6樓墮下。

求助網站和熱線：

  • 香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
  • 醫院管理局精神健康專線：24667350
  • 東華三院芷若園熱線︰18281
  • 撒瑪利亞會熱線︰28960000
  • 社會福利署熱線︰23432255
  • 生命熱線：23820000
  • 利民會《即時通》：35122626
  • 明愛向晴熱線﹕18288

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記者：陳麗娜

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