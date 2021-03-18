馬鞍山有中學初中生校內墮樓　送院搶救不治

▲ 馬鞍山恆光街一間中學的初中生墮樓身亡。

馬鞍山恆光街一間中學的初中生墮樓身亡。今日（18日）下午4時許，警方接報馬鞍山恆光街曾璧山中學內，有一名初中男生由高處墮下，救護員接報到場後，將男生送往威爾斯親王醫院搶救，惜送院後證實不治。

警方在現場調查，並檢走屬於死者的書包。現場消息指，死者為中二生，今日上午小息與同學在操場玩耍時，疑因有人行為不當被老師召見，老師稱會就事件通知家長，懷疑有學生因此感到不開心，至下午時由校園6樓墮下。

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記者：陳麗娜