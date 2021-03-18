【疫苗接種】調查指近9成長期病患認為接種前政府應主動調查病歷　組織倡醫生為覆診病人發接種疫苗許可證

▲ （經濟日報資料圖片）

香港病人政策連線進行一項有關病人接種疫苗意願的問卷調查，今日（18日）公布結果，當中近7成表示不打算或未決定是否接種疫苗，1成受訪者表示，出現有關市民接種疫苗後入院甚至死亡的個案後，決定不接種疫苗，亦有近9成人認為政府有責任主動調查市民身體狀況及病歷。組織擔心，按此問卷調查結果推算，可能香港社會未能夠達致群體免疫，建議政府可考慮為覆診病人作即時評估，若醫生認為病人情況許可，發出許可證。

香港病人政策連線向全港多個病人組織發出問卷，截至本月16日收到257個回覆，當中6成人為長期病患者。整體回覆中，34%受訪者不打算接種疫苗、35%未決定是否接種。因應近日出現多宗市民接種疫苗後入院、甚至死亡的個案，近2成人表示，接種的意向未受影響，但有26%表示有改變意向，會先諮詢醫生；10%表示，決定改為不接種疫苗，亦有4.3%表示會改為接種復必泰疫苗。

組織擔心，約有近7成受訪者表示不打算或未決定是否接種疫苗，香港社會或未能夠達致群體免疫，認為長期病患者不考慮接種疫苗可能是基於疫苗安全問題，及有關資訊不足所致，政府不能漠視。組織又說，如有10%受訪者改變主意不接種疫苗，按此比例推算，全港會有70萬人原先打算接種疫苗但最後改變主意。

另外，調查亦顯示，89%受訪者認為政府有責任在接種疫苗前，主動調查市民身體狀況及病歷，以確認有關人士是否適合接種疫苗，94%贊成要安排醫生在疫苗中心內當值，以解答市民就疫苗安全的問題。

組織分析，疫苗接種計劃推行後出現事故，造成市民的信心問題，因此期望政府可為接種人士作篩選，建議政府可考慮在普通科或專科門診、為覆診病人作即時評估，若醫生認為病人情況許可，可發出許可證，病人當天或數天內接種疫苗就無須預約。

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記者：黃悅晴