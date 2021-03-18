【強制檢測】再多8個地方須強制檢測 包括諸聖中學、荃灣綠楊新邨 F 座
社會 22:30 2021/03/18
本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（18日）公布，新增10宗確診個案，其中6宗本地個案包括3宗源頭不明個案。同日錄得約10宗初步確診。政府晚上公布，有8處地方納入強制檢測公告：
新增一宗或以上確診個案的大廈：
- 香港九龍油尖旺大南街 142-144 號
- 香港堅尼地城士美菲路 85 號寶德大廈
- 香港新界荃灣蕙荃路 22-66 號綠楊新邨 F 座
- 香港薄扶林摩星嶺道 60 及 62 號翠海別墅 A 座 B
出現一宗或以上確診個案的工作場所：
- 香港新界葵涌葵昌路 78-84 號富都工業大廈 2 樓 203 室創科實業有限公司
- 香港九龍荔枝角長義街 10 號昌隆工業大廈 8 樓力安護衛有限公司
其他
- 香港九龍油尖旺白布街 11 號聖公會諸聖中學
- 香港新界將軍澳寶琳北路 1 號康盛花園第 5 座地下(部分)及低層地下 (部分)比華利中英文幼稚園
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記者：曾卓鋒