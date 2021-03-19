外籍人士接種國產疫苗可享簽證便利赴內地　外交部澄清：入境後仍需隔離

▲ (經濟日報資料圖片)

外交部駐港公署早前發出通知，容許已打新冠疫苗的外籍人士，可重新享有申請卦中國簽證的便利，令不少人誤以為，外國人打疫苗後，就可以免隔離通關，赴內地城市。不過，駐港公署就澄清，推出上述措施，是因為外國人赴內地的簽證辦理，在疫情期間停辦了，新措施是便利打完疫苗的外籍人士，可以復辦簽證，但強調所有的隔離措施，還是跟以前一樣。

其實即使重新申請簽證，外籍人士要經香港申請到內地各省市，仍需遵守很多措施，包括︰

１）重新申請簽證的外籍人士，所接種的疫苗必須由中國生產，意味着要在港打疫苗，必須是科興。

２）申請人需按規定間隔打完2針，或接種中國生產單針疫苗後滿14天。而申請簽證時，亦而需持疫苗接種證明，但就不用再提供核酸檢測證明，以及「過去14天旅行軌跡和健康申報表」。

３）香港人若已持有特區護照和回鄉證，但回鄉證過期，即使用外國護照，也不能透過此渠道申請赴內地的簽證。

據外交部駐港公署的網站，外籍人士在疫情期間若要回內地可謂非常困難，僅四類人士可獲發簽證，包括:

擬赴內地從事必要經貿、科技等複工復產的外國人，除常規申請材料外，亦須提供內地指定部門簽發的邀請函；

因緊急人道主義事由，如奔喪或探望危重病的外籍人士，僅限三代以內的直系血親（即配偶、父母、子女等），同時須提供死亡證明或醫院病危通知書等文件；

申請C字乘務簽證，以及R字人才簽證人士。

而今次的措施，只是放寬有關限制，並非只允許外國人優先通關。

中國各駐外使領館昨亦發布通知，已接種中國生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗者，可獲赴中國簽證便利，但入境後仍需遵守隔離規定。

至於中方關於搭乘航班赴中人員，須憑COVID-19病毒核酸檢測，以及血清抗體檢測雙陰性證明搭機的要求不變，且有關人員入境後仍要遵守中方關於隔離觀察的相關規定。

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責任編輯：李淇