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【疫苗接種】新增12宗打針後送院個案1人須留醫　35歲男子接種復必泰後抽搐

社會 23:30 2021/03/18

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新增12宗打針後送院個案1人須留醫

政府深夜公布今日(3月18日)有22,600名市民接種了第一劑疫苗，當中約有11,800人接種科興疫苗，包括約8,300人在八間社區疫苗接種中心接種，約3,100人在私家醫生和診所接種；另有約10,800人接種第一劑復必泰疫苗。目前累計約276,600人已接種第一劑疫苗，其中約201,500人接種科興疫苗，約75,100人接種復必泰疫苗。

今日(18日)在社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為83%；在19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為94%。

預約接種統計，過去一日有約9 600名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約18,600名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

市民到銅鑼灣中央圖書館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。程志遠攝

另外，3月17日共有12宗送院個案，其中11宗已經出院，一宗留院觀察，涉及一名70歲女子接種科興疫苗後，感到頭痛及出現高血壓。詳情如下：

元朗體育館社區疫苗接種中心（復必泰疫苗）

  • 一名35歲男子接種復必泰疫苗後，出現抽搐。他於上午9時54分被送往博愛醫院，情況穩定。經治療後，他不遵從醫生勸告自行出院。
  • 一名64歲女子接種復必泰疫苗後，出現高血壓、感到暈眩及左手臂乏力。她於下午12時13分被送往博愛醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 一名60歲女子接種復必泰疫苗後，左手臂麻痺。她於下午7時48分被送往博愛醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 一名64歲女子接種復必泰疫苗後，出現高血壓、感到暈眩及左手臂乏力。她於下午8時18分被送往博愛醫院，情況穩定。隨後轉送到屯門醫院，經治療後，無須留院。

 

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界限街體育館社區疫苗接種中心（復必泰疫苗）

  • 一名50歲男子接種復必泰疫苗後，出現胸部不適。他於上午11時45分被送往廣華醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 一名45歲男子接種復必泰疫苗後，出現心悸及感到胸部不適。他於下午6時57分被送往廣華醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

荃景圍體育館社區疫苗接種中心（復必泰疫苗）

  • 一名36歲男子接種復必泰疫苗後，有出疹情況。他於下午2時04分被送往仁濟醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 一名49歲女子接種復必泰疫苗後，出現心悸。她於下午3時29分被送往仁濟醫院，情況穩定。經治療後，她不遵從醫生勸告自行出院。
  • 一名82歲女子接種復必泰疫苗後，出現藥物敏感。她於下午5時20分被送往仁濟醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

源禾路體育館社區疫苗接種中心（科興疫苗）

  • 一名46歲女子接種科興疫苗後，感到暈眩及出現高血壓。她於下午5時04分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，她不遵從醫生勸告自行出院。
  • 一名70歲女子接種科興疫苗後，感到頭痛及出現高血壓。她於下午5時07分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察

林士德體育館社區疫苗接種中心（科興疫苗）

  • 一名33歲女子接種科興疫苗後，感到暈眩。她於下午6時26分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

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責任編輯　李志強

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