【新冠肺炎】新增3間食肆曾有確診者到訪　失嗅覺女患者曾訪7處地方

▲ 3間食肆上榜，失嗅覺女患者曾訪7處地方。

本港新冠疫情反覆，衞生防護中心昨（18日）公布新增10宗確診個案，其中6宗本地個案包括3宗源頭不明。衞生防護中心更新確診者潛伏期行蹤表，再有3間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增3間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）

中西區 荷李活中心 TMK Punk & Rolls 11/03/2021 11346

油尖旺 金德行 譚仔三哥米線 12/03/2021 11345

油尖旺 鴻都大廈 吉野家 17/03/2021 11345

【同場加映】最新27間疫苗接種中心

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

其中，個案編號11346女患者為35歲市場經理，3月6日失去嗅覺，並於3月16日出現氣促，3月16日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人為一名市場經理，最後上班日期為3月15日。期間，她曾於11日去過荷李活中心 TMK Punk & Rolls，並去過另外6處地方：

中西區 鴨都喇利大廈 05/03/2021 11346

中西區 置地廣場 Mak Mak 07/03/2021 11346

中西區 恒隆大廈 09/03/2021 11346

中西區 雲咸街 43-55 號 13/03/2021 Chaiwala 11346

葵青 富都工業大廈 15/03/2021 11346

中西區 堅尼地城社區綜合大樓 16/03/2021 11346

個案編號11345為15歲男學生，3月12日出現發燒及咳嗽，3月16日日到流動採樣站接受檢測，其後確診，最後回校上課日期為3月12日。期間去過，金德行譚仔三哥米線、鴻都大廈吉野家及另外3處地方：

深水埗 元州街 33 號 10/03/2021 11345

油尖旺 聖公會諸聖中學 10/03/2021 11345

油尖旺 太子道西 108-118 號地下 15/03/2021 11345

【同場加映】8款消毒噴劑殺菌率逾99.999% 2款消毒力亦最出色

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣