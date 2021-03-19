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【失憶24小時劇透】第26集大結局劇情預告　耀中一言意外齊墮下山谷

娛樂 09:52 2021/03/19

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《失憶24小時》

由郭晉安、譚俊彥、姜大衛、王君馨、江欣燕、譚凱琪、劉思希、湯洛雯、張達倫、何遠東等主演《失憶24小時》，第25集講到耀中欲修復鏡頭，途中被人襲擊……

第26集（20/3）

昏迷的梁爽甦醒，是指證耀中有份參與綁架的有力證人，耀中忐忑不安。

正當以為事件塵埃落定，耀中意外得知事件的全貌。

一言發現菲兒原來曾經發送電郵給自己，正想查看時為事情所阻。

一言從耀中的手機得知真相，震驚不已。

及後，耀中、一言因意外雙雙墮下山谷……

《失憶24小時》第25集劇情  上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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