【失憶24小時劇透】第26集大結局劇情預告 耀中一言意外齊墮下山谷 娛樂 09:52 2021/03/19 分享： 熱門 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞 ▲ 《失憶24小時》 由郭晉安、譚俊彥、姜大衛、王君馨、江欣燕、譚凱琪、劉思希、湯洛雯、張達倫、何遠東等主演《失憶24小時》，第25集講到耀中欲修復鏡頭，途中被人襲擊…… 第26集（20/3） 昏迷的梁爽甦醒，是指證耀中有份參與綁架的有力證人，耀中忐忑不安。 正當以為事件塵埃落定，耀中意外得知事件的全貌。 一言發現菲兒原來曾經發送電郵給自己，正想查看時為事情所阻。 一言從耀中的手機得知真相，震驚不已。 及後，耀中、一言因意外雙雙墮下山谷…… 《失憶24小時》第25集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【失憶24小時】盼演肥松喚起大眾關懷智障人士 何遠東：不要用有色眼鏡看他們 15:44 2021/02/28 【失憶24小時】盼演肥松喚起大眾關懷智障人士 何遠東：不要用有色眼鏡看他們 【失憶24小時】住家男譚俊彥珍惜親子時光 廿四孝爸爸享受做煮飯佬 19:33 2021/03/02 【失憶24小時】住家男譚俊彥珍惜親子時光 廿四孝爸爸享受做煮飯佬 【失憶24小時】照顧女兒4個月令自己成長 譚凱琪體會母愛偉大：24小時OnCall「工作」 17:25 2021/02/26 【失憶24小時】照顧女兒4個月令自己成長 譚凱琪體會母愛偉大：24小時OnCall「工作」 失憶24小時 電視劇 TVB