【一代巨星】哥哥忌辰舉行網上音樂會為港人打氣　唐唐親自取名《想你‧張國榮》

▲ 張國榮忌辰將舉行網上音樂會。

2020年疫情間，不少明星也在網上舉行抗疫音樂會，如許冠傑及郭富城等。昨日（18日），鄭丹瑞網上節目《健康‧旦》邀來張國榮（哥哥）生前經理人陳淑芬作客，除大談哥哥的生前往事外，並宣布會在哥哥的忌辰舉行網上音樂會。

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▲ 張國榮忌辰將舉行網上全球同步音樂會。（截圖）

哥哥忌辰舉行網上音樂會

著名製作人蕭潮順和鄭丹瑞於去年先後與許冠傑及郭富城合作舉行網上抗疫音樂會，為疫境中的同業及香港人打氣。

今年，他們再有意於4月1日在網上開Show，舉行全球同步直播音樂會，並邀請多位明星唱出大眾熟悉的哥哥金曲，發放疫境正能量。

由此他們聯絡哥哥生前經理人陳淑芬，及生前伴侶唐鶴德（唐唐），獲批准後，音樂會之名更由唐唐親自命名《想你‧張國榮》，並將暫定於尖沙咀海運大廈天台舉行。

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▲ 唐唐親自為音樂會命名為《想你‧張國榮》。（Instagram圖片）

陳淑芬憶哥哥往事

陳淑芬在《健康‧旦》節目中談起哥哥的生前趣事，大讚他是個自信爆棚的人，例如穿上一件衣服走出來時，會直接詢問「正唔正啊？型唔型啊？」，對自己的事一向都有完善準備，從不會馬虎了事，所以一向都是自信十足。

她又指哥哥是她遇過的天王巨星中最易湊，凡事都為人著想，所以他的精神及心都會一直被記下。

因此，鄭丹瑞才提出舉行網上音樂會的要求，指如果哥哥仍在世也一定會答應以歌聲為香港人打氣，所以陳淑芬及唐唐也即時答應。

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