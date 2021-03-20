【確診個案】新增8宗確診包括7宗本地　源頭不明42歲裝修木工曾到滙豐銀行總行大廈

▲ 新增8宗確診包括7宗本地，一宗源頭不明涉42歲裝修木工。

本港疫情未止惟確診個案有見回落，今日（20日）新增8宗確診個案，至今本港個案累計11,372宗（包括11,371宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案中一宗為輸入個案，７宗為本地個案，包括１宗源頭不明個案，其餘6宗與本地個案有流行病學關連。



該宗源頭不明個案涉及一名42歲男病人（個案編號：11368）。居於銅鑼灣加路連大樓，他沒有病徵，於3月18日到流動採樣站接受檢測，其後確診。病人為一名負責木工的裝修工人，最後上班日期為3月19日。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在昨日（19日）疫情記者會稱，該名男確診者在3月11至15日曾在匯豐銀行總行大廈工作，經匯豐銀行總行強制檢測後確診。他在8樓及11樓做裝修，有少於10名同事需要檢疫。他亦去過中環士丹頓街地舖工作，沒有其他特別行蹤及高危活動。

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責任編輯：伍瑋瑋