【打卡熱點】灣仔碼頭海濱主題區今日開放　霓虹燈裝飾配以維港背景成打卡勝地

▲ 灣仔碼頭海濱的「渡輪碼頭畔主題區」今日(19日)進一步開放。（照片由發展局提供）

灣仔碼頭海濱的「渡輪碼頭畔主題區」今日(19日)進一步開放，面積約2,750平方米，將現有臨海路段長廊的空間擴闊3倍；新開放的用地以簡約的清水混凝土和木系構築物為主調，更引入相框和霓虹燈裝飾概念，提供大量「打卡位」。

港府指灣仔海濱基建工程仍在進行期間，會逐步開放更多海濱空間，料今年底至明年初，灣仔海濱新落成的休憩用地將達45,000平方米。

發展局去年12月已透過「先駁通，再優化」理念，開放香港會議展覽中心至灣仔碼頭之間一段約5米闊的臨海路段，貫通灣仔北至石塘咀，成為維多利亞港最長、5.5公里的海濱長廊；而當局今日再開放的用地，面積約2,750平方米，將長廊的空間擴闊3倍。

當局形容，今次項目有別於西環和其他灣仔海濱用地的色彩斑斕卡通風格，改以簡約的清水混凝土和木系構築物為主調，引入相框和霓虹燈裝飾概念，提供大量「打卡位」，以盡收一望無際的海濱景色，可以靠岸的天星小輪和對岸的尖沙咀為背景拍照，更可在多個寬闊的有蓋空間進行多元化活動。

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新用地的設計團隊特意以霓虹燈裝飾和地圖，介紹海岸線百多年來從皇后大道東一帶一直向北延伸逾一公里的變遷。海濱長廊是寵物友善場地，市民可帶同寵物到訪，當局下一階段落成的部分更包括一個可讓寵物自由奔跑的寵物公園。

當局稱，會繼續於灣仔海濱的基建工程仍在進行期間，逐步開放更多海濱空間。預計到今年底至明年初，灣仔海濱新落成的休憩用地將達45,000平方米；屆時會有更多元的設施供不同興趣和年齡層的市民享用，並能營造更多的機會讓各界參與海濱建設，提升社區對海濱的歸屬感。

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責任編輯：陳正怡