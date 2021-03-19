【日本新事】日本東京六本木team-Lab全新展覽　奇幻光影體驗三溫暖感官世界

▲ 今年3月至8月，在東京六本木舉行的全新展示名為「teamLab Reconnect：Art with Sauna」。（圖片teamLab ig）

未發生疫情前，港人去東京旅遊，試問哪一個未去過位於台場的teamLab打卡？那些極盡瑰麗疑幻疑真的影像，叫人嘖嘖稱奇，今個月，TeamLab在東京六本木又有新搞作，雖然大家對於「回鄉」的日子似乎仍然遙遙無期，我們唯一可以做到的就是為大家望梅止渴。

▲ 以Art with Sauna為主題，大家都好想知道如何用光影做出沒有高溫的sauna效果。（圖片teamLab ig）

TeamLab自2001年開始出現，品牌內的成員包括藝術家，程序員，工程師，CG動畫師，數學家和建築師等多個領域的專家組成，他們都希望通過藝術，摸索人與世界的關係，從而試圖超越人類對世界，對時間連續性的邊界的認知。

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這一次由3月至8月在東京六本木舉行的全新展示名為「teamLab Reconnect：Art with Sauna」，顧名思義以三溫暖為主題，在場館內設立桑拿區、冷水區、藝術沐浴區，參觀者通過冷熱水交替浴（熱水浴和冷水浴）儀式，令感官更敏銳和清晰，讓大家不須要寬衣解單都可以感受到不一樣感官之旅。

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此外，除了Art with Sauna外，亦同場追加全新的藝術項目「Supernature Phenomenon」，內容以超自然現象對感官認知所帶來的改變為目的。總括而言是再一次以奇幻的光影為大家帶來「嘩」一聲的視覺和聽覺享受。

地點：東京都港區六本木5丁目10-25

日期：3月25日至8月31日

記者：何偉雄