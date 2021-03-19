【撲朔迷離】3歲女童被棄家中餓死DNA揭外婆是生母 生母試圖裝箱棄屍曾承諾：會收拾乾淨
南韓發生一宗詭異恐怖虐兒案，一名年僅3歲的女童被遺棄家中，長達6個月後被發現早已活活餓死，案件引起韓國社會公憤。案件日前的最新進展，DNA檢測結果顯示，原本22歲的金姓母親原來是女童的親姐，而48歲的石姓外婆竟是親母。警方昨日公佈更多調查結果，揭露石女曾一度有將女童裝箱棄屍的想法，更致電予金女，並承諾說「我會將她收拾乾淨。」
綜合韓國媒體報道，一名3歲大女童被金女從去年8月起遺棄在一間別墅中，直到今年2月，48歲石女前往女兒家中打掃時，發現女童早已餓死，屍體呈半腐屍狀態，石女立刻致電金女，親口向對方承諾將會「會收拾得乾乾淨淨」。
一度想裝箱棄屍
警方調查後指出，石女曾一度想將女童的屍體裝進紙箱然後棄屍，但過程中她易聽見詭異的風聲，嚇得石女放棄想法，立刻將女童屍體搬回別墅。而金女一早已知道女童已死及石女欲棄屍的想法。
受驚的石女最終向金姓丈夫坦承事件，並表示在女兒的住處發現「外孫女」已死的事實，金姓丈夫立刻向報案才將事件揭露。
DNA揭外婆是親生母親
早前的DNA檢測報告顯示，金姓女子並非女童親生母親，石姓女子才是女童的親生母親，變相金女是女童的親姐姐。不過，石女否認事實，
我從沒生過她，那是我女兒生下的孩子，我沒有犯下任何錯。
而金女亦堅稱女童是其所出。
目前，石女以涉及掠奪未成年者與棄屍未遂等被捕，石女與金女調換孩子的動機仍不明，金女真正的女兒疑似被石女掉包，目前依舊下落不明。
你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ
【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD
責任編輯︰王明芳