【撲朔迷離】3歲女童被棄家中餓死DNA揭外婆是生母　生母試圖裝箱棄屍曾承諾：會收拾乾淨

▲ 3歲女童被棄家中餓死，DNA揭外婆是生母，生母試圖裝箱棄屍。

南韓發生一宗詭異恐怖虐兒案，一名年僅3歲的女童被遺棄家中，長達6個月後被發現早已活活餓死，案件引起韓國社會公憤。案件日前的最新進展，DNA檢測結果顯示，原本22歲的金姓母親原來是女童的親姐，而48歲的石姓外婆竟是親母。警方昨日公佈更多調查結果，揭露石女曾一度有將女童裝箱棄屍的想法，更致電予金女，並承諾說「我會將她收拾乾淨。」

▲ 涉事3歲女童。（影片截圖）

綜合韓國媒體報道，一名3歲大女童被金女從去年8月起遺棄在一間別墅中，直到今年2月，48歲石女前往女兒家中打掃時，發現女童早已餓死，屍體呈半腐屍狀態，石女立刻致電金女，親口向對方承諾將會「會收拾得乾乾淨淨」。

一度想裝箱棄屍

警方調查後指出，石女曾一度想將女童的屍體裝進紙箱然後棄屍，但過程中她易聽見詭異的風聲，嚇得石女放棄想法，立刻將女童屍體搬回別墅。而金女一早已知道女童已死及石女欲棄屍的想法。

受驚的石女最終向金姓丈夫坦承事件，並表示在女兒的住處發現「外孫女」已死的事實，金姓丈夫立刻向報案才將事件揭露。

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DNA揭外婆是親生母親

早前的DNA檢測報告顯示，金姓女子並非女童親生母親，石姓女子才是女童的親生母親，變相金女是女童的親姐姐。不過，石女否認事實，

我從沒生過她，那是我女兒生下的孩子，我沒有犯下任何錯。

而金女亦堅稱女童是其所出。

目前，石女以涉及掠奪未成年者與棄屍未遂等被捕，石女與金女調換孩子的動機仍不明，金女真正的女兒疑似被石女掉包，目前依舊下落不明。

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責任編輯︰王明芳