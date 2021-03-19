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【生命鬥士】李明蔚情況轉差背脊心口痛　馬浚偉留言鼓勵：地上最強！

娛樂 11:04 2021/03/19

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李明蔚情況轉差背脊心口痛，馬浚偉留言鼓勵：「地上最強！」

抗癌歌手李明蔚（Serena）於2012年確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症，過去9年努力對抗癌魔，病情時好時壞。早前接受過新療法的李明蔚，在昨日（3月18日）更新社交網站，表示背脊骨和心口骨越來越痛，需要多作休息。好友馬浚偉及網民紛紛送上鼓勵。

李明蔚昨晚在社交網站貼出一張舊照，照片背景疑似在一間影樓，相中只見到她瘦削的背面，並留言講近況道：

大家好！很久沒有跟大家分享！因為最近背脊骨和心口骨越來越痛，呼吸也氣喘！說真的都很辛苦！我一直強忍！有得多朋友很有心問候我，但因為我太痛了，所以未能一一回覆！感謝你們！我很需要休息！謝謝好友晚上送我早前拍的照片作鼓勵。

【生命鬥士】與鼻咽腺樣囊性癌抗戰9年　李明蔚：仍然深信希望在明天

李明蔚收到好友的舊照為她打氣。（Facebook圖片）

馬浚偉打氣

大批網民留言鼓勵，大讚她是個堅強的女生、要繼續撐下去，亦有人提供醫生的介紹。

一直以來非常支持她的馬浚偉亦有留言，更稱呼她作「肥蔚」：「加油肥蔚！妳在我中心是地上最肥.....Sorry 地上最強，妳一定可以！另外，我就嚟會入錄音室重唱妳隻『交換愛情』，到時叫妳一齊去聽我錄音好唔好？」

李明蔚亦有回覆馬浚偉：「馬仔哥哥一直都是我其中一個最大的生存動力！謝謝你。」

【正能量】馬浚偉參加44次唱歌比賽才入行　馬仔寄語不放棄終能成功

馬浚偉一直以來出錢出力幫助李明蔚。（Facebook圖片）

【生命鬥士】被指停止一切中西醫治療生命在倒數　抗癌歌手李明蔚：一定會努力走到盡頭

現年31歲的李明蔚過去九年的抗癌路，病情一直反覆，情況一度令憂慮。去年底她決定接受新療法，但醫藥費龐大，後來經圈中人如馬浚偉、古天樂、容祖兒、張衛健等支持，為她作呼籲甚至出錢，結果讓她可籌足醫藥費接受新的治療法。

於今年初完成了三次新療程的李明蔚，當時發文表示身體情況有好轉，但奈何癌症病情難以控制。

同場加映：邱芷微陳志忠訪問

 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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