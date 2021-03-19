【新冠疫苗】旅遊業界及中小企盼設疫苗護照　姚思榮料最先可與新加坡通關

▲ 旅遊界立法會議員姚思榮認為現時有條件探討疫苗護照，料待本港疫情穩定，可率先與新加坡通關。（經濟日報資料圖片）

本港開展新冠疫苗接種計劃已3個星期，有建議提出設立疫苗護照，予已接種者可出境旅遊。旅遊界立法會議員姚思榮認為現時有條件探討疫苗護照，料待本港疫情穩定，可率先與新加坡通關；香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦亦盼本港可設疫苗護照，惟擔心不同國家承認不同疫苗。

旅遊界立法會議員姚思榮今早(19日)接受港台《千禧年代》訪問時表示，本港現時有條件探討疫苗護照，香港早前亦曾與新加坡達成「旅遊氣泡」的共識，本身已有基礎，雙方要遵守核酸檢測和安裝追蹤程式等條件，現時可以加入接種疫苗，相信會更保險，又透露商經局現正積極探討。

姚思榮估計若本港疫情穩定，最先能與新加坡通關，屆時可以考慮優先讓已接種疫苗的市民通關；就對於不同地方會否承認不同疫苗，他認為，不少國家對「疫苗護照」都採取積極態度，不會為疫苗而影響經濟。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦亦希望本港能設立疫苗護照，盡快與各地通關，惟擔心不同國家會承認不同疫苗，有會員反映現時暫不接種疫苗，希望待更多國家有共識，或世衞會否提供更清楚的指引等，才決定接種那種疫苗，以免影響日後出行營商。

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責任編輯：陳正怡