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【失憶24小時大結局】譚俊彥姜大衞誰是真兇？　郭晉安發現重要證據

娛樂 12:38 2021/03/19

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誰是兇手？

劇集《失憶24小時》將於本周六（3月20日）迎來大結局，殺死Freeya（王君馨飾）的兇手亦即將揭曉。當中蒙一言（譚俊彥飾）、Peter（姜大衞飾）和伊雲思（張達倫飾）成為嫌疑最大的兇手。

Peter疑點最大

《失憶24小時》劇情愈來愈緊張，昨天（3月18日）劇情交代證實Freeya已遇害，蒙一言、Peter和伊雲思成為最有可能殺死Freeya的兇手。

【失憶24小時】住家男譚俊彥珍惜親子時光　廿四孝爸爸享受做煮飯佬

誰殺死Freeya？（劇集截圖）

一言閃過殺Freeya記憶

當中伊雲思雖然參與整個綁架計劃，更禁錮梁爽（唐嘉麟飾）及長期用藥將其迷暈，但始終沒對梁爽下毒手，當紀細（李嘉飾）決定殺害吳中時可見，伊雲思仍存有惻隱之心。

蒙一言在昨晚（3月18日）《失憶24小時》第24集劇情內，閃過自己殺害Freeya的記憶，加上Freeya失蹤後，婚戒竟然在自己的褲袋出現，與事情脫不了關係。

吳中知道什麼？（劇集截圖）

Peter早知石灘位置

不過《失憶24小時》有不少篇幅描寫Freeya失蹤後，Peter的可疑行為，當中包括給錢伊雲思要求對方封口、在警方再度關注Freeya失蹤案後，竟獨自一人到Freeya的藏屍地點檢查。

後來，Freeya證實遇害，蒙一言與家人到場拜祭時，鈴姐（樊亦敏飾）曾透露：「你（Peter）之前常說這個石灘很漂亮，讓我來看。」，代表Peter早已知道石灘位置。

加上Freeya墮崖地點與石灘相近，Peter與Freeya亦早存芥蒂，令Peter嫌疑最高。

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【失憶24小時】盼演肥松喚起大眾關懷智障人士　何遠東：不要用有色眼鏡看他們

吳中持破案關鍵

在今晚（3月19日）《失憶24小時》第25集劇情，講肥松（何遠東飾）墮山，令吳耀中（郭晉安飾）發現Freeya的旅行袋，當中更藏有微型攝錄機，因此記憶卡可能拍下Freeya遇害的所有經過，可惜耀中被神秘人襲擊奪去記憶卡。

二人因意外而認識。（劇集截圖）

在周六（3月20日）播出的大結局，劇情講隨著梁爽甦醒，令綁架案的來龍去脈浮面，並成為指證耀中有份參與綁架的有力證人，耀中忐忑不安。正當以為事件塵埃落定，耀中意外得知事件的全部真相。

一言發現菲兒原來曾發送電郵給自己，正想查看時為事情所阻。一言從耀中的手機得知真相，震驚不已。及後，耀中、一言因意外雙雙墮下山谷……

同埸加映：Joe Junior夫妻訪問

更多矚目綠葉王報道：https://bit.ly/2Le3nkM

撰文 : TOPick柴犬出動

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