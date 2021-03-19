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【日本新事】東京奧運期展開「Pavilion Tokyo 2021」建築計畫    草間彌生+妹島和世等8位大師設計東京亭子

休閒消費 11:11 2021/03/19

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建築師藤本壯介設計的「Cloud Pavilion」（暫定），輕盈飄逸。（相片來源︰Pavilion Tokyo 2021官網）

東京奧運期展開「Pavilion Tokyo 2021」建築藝術計畫    草間彌生+妹島和世等8位大師設計東京亭子

東京奧運正籌備中，為了增加其作為藝術與文化之城的魅力，預計於7月1日至9月5日舉辦的「Pavilion Tokyo 2021」計畫，集合6位日本世知名建築師及2位藝術家，分別設計出獨一無二的亭子（展館），包含妹島和世、藤本壯介、藤森照信、平田晃久、石上純也、藤原徹平、草間彌生、會田誠，堪稱日本建築界「晒冷」之作。

如此構思，其實在倫敦的蛇形畫廊（Serpentine Galleries）都有，每年夏天這裏都邀請眾國際新晉建築師一展實力建一座亭子，也讓市民在草地上納涼聊天。日本這個「Pavilion Tokyo 2021」，建築師粒粒巨星，8座展館也承載建築師及藝術家們對東京未來的願景，參觀者可以拿著地圖、在這些展館之間漫步，感受建築與藝術間的魅力。

從目前公布的設計草圖中所見，建築師藤森照信打造出的神秘「茶室五庵」（茶室是藤森照信的強項），將出現在新國立競技場前；建築師藤本壯介設計的「Cloud Pavilion」（暫定），呈現出如同蓬鬆雲朵外觀的亭子，配合他輕盈及追求自然的主題，
會田誠則將亭子設計成天守閣的外觀，至於草間彌生是近期才宣布加入該計畫，目前尚未有介紹，總之是建築控值得期待的大事！

Pavilion Tokyo 2021

時間：2021年7月1日至9月5日
地點：以新國立競技場為中心的半徑3公里內

記者︰馮柏偉

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