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【港區國安法】47人案林卓廷等5人放棄覆核保釋　兩人下周四再提訊

社會 11:04 2021/03/19

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林卓廷今日(19日)出庭應訊時，表示保留每天上庭覆核保釋權利。（經濟日報資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中36人仍還押當中，當中吳政亨、梁晃維、何桂藍、林卓廷及王百羽共5人原定今（19日）於西九龍裁判法院申請保釋覆核 。5人今出庭應訊時，均表示今天不會進行保釋覆核，吳政亨及林卓廷則表示保留每天上庭覆核保釋權利。

今在西九龍裁判法院出庭應訊的5名被告為吳政亨（42歲；無業）、梁晃維（23歲；中西區區議員）、何桂藍（30歲；無業）、林卓廷（43歲；北區區議員）及王百羽（30歲；元朗區區議員）。案件在總裁判官蘇惠德席前處理，何桂藍的代表律師指不會再進行保釋申請，並會放棄8天覆核權利，林卓廷表示需要更多時間準備覆核申請，會保留8天覆核權利。

最終，5人今天均不會進行保釋覆核，吳政亨及林卓廷則會保留每8天上庭覆核保釋權利。總裁判官蘇惠德將2人案件定於下周四（25日）再訊，5人繼續還押候訊。

36名續被還押被告包括：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、余慧明、譚文豪、郭家麒、伍健偉、張可森。

已先後在西九龍裁判法院或高等法院獲准保釋的11名被告則包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來及李予信。

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記者：林欣樂

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