【毛孩好去處】沙田HomeSquare寵物+家居市集網羅手作文創　設寵物優先升降機方便主子購物

▲ 市集內貓之部落Cosplay服飾。（商場提供）

HomeSquare由即日起到4月11日，逢周六、日及公眾假期都會舉辦《寵物‧家‧市集》，帶來20多個精選的本地自家製手作產品攤檔，從為寵物扮靚的得意衣物、天然健康食品，以至疫情必備的寵物清潔用品等，應有盡有！市集更提供不少心思生活家居雜貨的選擇，一家大小也能買到心頭好！

▲ 市集內貓之部落Cosplay服飾。（商場提供）

為了照顧寵物主人和毛孩，場內更特別安排多項寵物設施和用品，包括「寵物優先升降機」，主人能帶同主子從停車場直達L5市集場地；商場亦與鄰近的沙田新城市廣場合作，免費租借寵物車予顧客，還可以於兩個商場借還，方便寵主和主子於HomeSquare逛市集之餘，再到新城市廣場的寵物公園放電，全天候食買玩！

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市集主要分為扮靚區和美食區，扮靚區有多款天然毛孩護理產品，如手工調製的沖涼液、貓咪舒壓噴霧、可愛Cosplay服飾；美食區則有多款自家製寵物有機小食、鮮食包及新鮮貓草等；市集也為主人預備了超萌寵物造型的文創精品、手作皮革、有機蜂蜜、人氣英式鬆餅、咖啡製品等可供選購。

HomeSquare《寵物‧家‧市集》

日期：即日起到4月11日（逢周六、日及公眾假期）

時間：11am-6pm

地點：沙田HomeSquare 5樓平台花園

記者：李越樺