▲ 港府刊憲上調工傷援助基金會濟助金額，下周三提交立法會，5月14日生效。（經濟日報資料圖片）

政府今日(19日)就《2021年僱員補償援助條例（修訂附表4）公告》刊憲，上調訂明濟助付款、訂明每月數額及訂明每月數額（額外）三個濟助付款項目的水平；將訂明濟助付款上調至600萬元，而訂明每月數額和訂明每月數額（額外）則同樣增至4萬元。有關公告將於上周三提交立法會，新的付款水平將於5月14日生效。

根據《僱員補償援助條例》管理，如僱員受僱工作期間因工受傷，獲裁定其僱主須支付損害賠償，惟僱員已用盡一切途徑，而無法從僱主或其承保人處取得他們應得的款項時，援助基金會為他們或合資格人士提供濟助付款。

根據《條例》，凡濟助付款的數額不超過訂明濟助付款，僱員或合資格人士可獲全數支付該數額，而濟助付款的數額如逾訂明濟助付款，可獲支付相等於訂明濟助付款的首次付款，及後收取按月付款。如僱員嚴重受傷，則可同時獲支付訂明每月數額（額外）。

政府在研究及審慎考慮受傷僱員的特殊情況及需要、援助基金的財政狀況及可持續性等因素後，作出一次性安排，將《條例》下訂明濟助付款由現時150萬元上調至600萬元，而訂明每月數額和訂明每月數額（額外）則同樣由現時1萬元增至4萬元。

勞工處指，受傷僱員的賺取收入能力會在工傷後受到影響，而影響幅度則視乎傷勢嚴重程度，調整三個訂明濟助付款項目的水平，可予受傷僱員及其家庭一筆可觀數額，維持生活並切合其需要。

有關公告將於3月24日提交立法會，待立法會完成先訂立後審議的程序後，新的付款水平將於5月14日生效。

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責任編輯：陳正怡