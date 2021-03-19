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【食用安全】外賣米線湯中驚見巨蟲　港女崩潰：就食晒先浮上面

健康 11:33 2021/03/19

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熱門 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

港女外賣米線享用，湯中驚見巨蟲。

港人一向喜愛食米線，不過日前一位女網民外賣米線享用，即將吃完之際，湯中竟浮出一條巨蟲 ，嚇得她立即將整碗倒掉，並大呼不會再幫襯。

該名女網民於Facebook群組「香港米線關注組」發文，指自己在觀塘一間米線專門店購買外賣，享用時竟發現碗中有一條肥美巨蟲。從相片中可見，巨蟲躺在生菜上，蟲身呈灰黑色，但似乎已經被煮熟，畫面相當噁心。

我就嚟食晒先浮條肥蟲上面，好想嘔，即刻成碗掉。

    點擊圖片放大
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事主又稱，自己並非第一次光顧該間米線專門店，早前她試過進食米線後肚瀉，原打算給第二次機會，「點知今次仲衰」，令她不禁表示，「唔會再比機會佢，冇下次」。

貼文引起網民熱議，不少人留言大呼噁心，亦有人建議事主向政府有關部門投訴。點擊下圖看網民留言：

    點擊圖片放大
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責任編輯：羅嘉欣

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