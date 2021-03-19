【食不安心】扮內蒙古草原牛肉乾卻完全不含牛肉　黑心商人賣假牛肉乾銷售額逾800萬

▲ 揭牛肉乾完全不含牛肉，騙子賣假牛肉乾4個月銷售額逾800萬。

牛肉乾竟不含牛肉！內地揭發一宗假牛肉乾騙案，發現一款聲稱來自內蒙古草原牛的牛肉乾，其實完全不含牛肉，反而是100%鴨肉。商家靠直播主帶貨賣假牛肉乾，詐騙金額高達800萬人民幣（下同），輸出中國約30省，目前約20名疑犯被捕。

▲ 涉事的假牛肉乾。

綜合內媒報道，江蘇市民李先生看直播時，見到有主播在推銷一款牛肉乾。主播說，這款牛肉乾產地是內蒙古，所選用的牛肉都來自草原牛，綠色健康口感好。於是李先生以99元4包牛肉乾的價格購買。

幾日後，李先生收到牛肉乾，即場拆開試食，豈料牛肉乾咀嚼了幾下後，覺得與以前吃過的牛肉乾口感不一，於是他細看包裝，只見包裝上寫著「肉乾」二字，並非「牛肉乾」，於是報案。

警方「牛肉乾」送至南京一家食品檢驗機構檢驗，結果顯示，這款「牛肉乾」牛肉成分為0，鴨肉成分為100%。

警方追查發現，涉事「牛肉乾」由蘇州一間電商公司出售。該公司自去年7月以來，幫內蒙古一間食品公司賣「牛肉乾」，還有一間成都傳媒公司負責推廣。自去年7月至11日，累計銷售額達800多萬元。

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產品宣傳片亦涉及詐騙，公司邀請主播帶貨時，會配上蒙古草原的畫面，或用蒙古包的牆紙，主播會穿上蒙古民族服飾直播，營造濃郁的「草原氛圍」。至於片中的牛肉，就會買真牛肉做道具。

商家表示：

用鴨肉冒充牛肉製作「牛肉乾」，是因為鴨肉便宜。

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責任編輯：羅嘉欣