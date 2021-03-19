【港媽創業】曾作小產患甲亢棄當教師保健康　兩孩港媽創業賣營養湯包

▲ 80後前教師Irene，因工作太勞累曾作小產，誕子後又患甲亢，故為養好身體惟有放棄當教師，現在重投社會，創業研製營養湯包。

80後的Irene從前是位教師，工作繁忙壓力又大，更因過分勞碌曾作小產要臥床兩個月養胎，誕下兒子後不久更患上甲亢，於是決定辭職養好身體。做全職媽媽的8年間，便經常為家人煲靚湯，去年更決定創業售賣無添加營養湯包，創立網店What The Soup，希望把吃得健康的信息傳揚開去，因她深明健康是無價寶。

有兩位分別8歲及6歲兒子的Irene，從前是一位老師。Irene說：「大學畢業後我第一份工便做補習老師，補習社規模很大，分校有十幾間，當時我每周返6天，每日都要去不同的分校上堂，一日最基本要走兩至三間分校，遇上繁忙日子更要走四間，十分頻撲。」

經常要東奔西走，工時亦很長。她說：「很多人覺得補習老師工作清閒，待學生放學後才開工，但其實我們跟其他日校老師一樣，都是要備課、做筆記及改學生作業，真是由早忙到晚。」

後來Irene結婚，在籌備婚禮期間發現懷孕，由於補習工作繁忙，同時又要兼顧處理婚事，可能因過分操勞，便在婚宴當天作小產。

「當時大約是下午五時，還有兩個小時賓客便入席，但我突然流血作小產，情況危急，便即時入醫院檢查，幸好BB仍然有心跳暫時沒危險，但醫生不容許我再走動，要即時回家休息。當時老公送我回家後，便返回婚宴現場獨力撑下去，幸好晚宴也順利完成。」

Irene期後臥床接近兩個月，每天要打安胎針，幸好最終大仔順利出生。

▲ Irene大學畢業後便成為補習老師，每天到不同分校上堂，十分忙碌。（被訪者提供）

因病辭職轉做全職媽媽

以為一切重回正軌，但當大仔1歲時，Irene發現患上甲亢（甲狀腺機能亢進症）。「醫生話我病情較嚴重，需要長時間食藥，他解釋這個病的原因不明，吩咐我要減少壓力，保持心境開朗及多做運動。」

Irene便決定辭任教師專心在家養好身體，更開始做起全職媽媽。

多了時間在家，Irene便經常入廚，更閱讀大量健康飲食的書籍，還報讀中醫及營養學的文憑課程，不停為自己及兩位兒子創作營養豐富的菜式，由於她特別喜歡飲湯，故更經常煲湯一家人享用。

宣揚「食」湯文化

Irene發覺湯水益處多，便開始萌起創業售賣自家製的湯包。「市場上已有很多中式湯包，西式湯品並不算普遍，而一般人飲西湯為方便通常會買罐頭湯，但罐頭食物始終都不太健康，於是我決定設計帶fusion風味的西式健康湯包。」

▲ 西班牙熏肉腸玉米南瓜湯（$58，熱量156kcal）：用雞骨及雞肉熬成湯底，再配上西班牙熏肉腸粒、日本南瓜、粟米及洋葱，入口很稠身，喝後會有飽肚感。（被訪者提供）

Irene去年底開設What The Soup網店，售賣湯包兼宣揚「食湯文化」，即是把湯當成主菜。「其實在很多國家都已經將湯作為主食，因用料十分豐富，除了飲湯外還可食湯料，再加個麵包或幾片健康的餅乾，已經很飽肚可當成一餐，較我們平日食的飯盒，如叉燒飯又或炒麵炒河，『食湯』就更加健康。」

現時What The Soup主攻賣5款湯包，Irene更落足料去熬湯。「最具人氣的牛肝菌蘑菇湯，便用上大量菇菌，每一啖都可吃到蘑菇。另一款的西班牙熏肉腸玉米南瓜湯，入口會很creamy，像吃著南瓜蓉，有客人形容湯的質感有點像Baby Food，還買給小朋友當飯餐食。」

學習家庭與事業取平衡

由於湯包不含人造色素、防腐劑、味精、雞粉及添加劑，故吸引要吃得健康的孕婦捧場。「大肚婆經常口淡淡，想食酸咪咪又帶微辣的食物，但出街食會很重味精及邪惡，後來有一位孕婦話我知，在網上見到我設計味帶輕微酸辣的港式羅宋湯，話隔住個『芒』都流晒口水，她每次都訂8至10包，話一口痕就食一包。」

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由於Irene即將推出新湯包，工作愈來愈繁忙，投放在家庭的時間無可避免減少，令她出現兩難的局面。「全職媽媽重投社會工作，如何平衡家庭及工作，這是一個難題。我曾試過因太忙碌，跟漏了兩個仔的功課，十分內疚。我個大仔有晚曾同我講，很開心見到媽媽可以做自己喜歡的事，但又想無時無刻見到媽媽，心情很矛盾，我聽到後鼻子一酸，我跟兒子說明白他的感受，同時鼓勵大家一起學習新的生活模式，相信很快便會適應。」

媽媽果然並不易做呢！

記者：招美寶