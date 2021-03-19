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【愛美麗狂想曲】朱智賢獲放生復出　建立行山KOL形象成功洗底

娛樂 11:47 2021/03/19

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朱智賢獲解凍。

朱智賢在去年4月被揭背男友謝東閔偷食，與人夫黎振燁（Jackson）車廂食蛋糕斷正被揭出軌。雖然，之後謝東閔大方表示原諒女友，朱智賢也開記招向大眾道歉，她亦即被大台放入雪櫃雪藏。

雪櫃近1年，有指朱智賢將獲解凍放生，明天（3月20日）復出現物新劇《愛美麗狂想曲》的宣傳活動。

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朱智賢一度是宅男女神。（取自IG）

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朱智賢即入雪櫃

其實，當日朱智賢入雪櫃後全面停工，即時被飛出原本的《東張西望》主持工作，也沒有新劇演出。

之後，她在偷食事件前完成的《踩過界Ⅱ》，在去年推出時，朱智賢不獲安排出席宣傳。

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行山建立健康形象

在這段「冇工開」的日子，她積極經營自己的個人社交平台，向KOL方向發展。當中，朱智賢野外郊遊內容，不時在社交平更新行山相，建立健康形象。

朱智賢之前有兩套有份參演的劇集《愛美麗狂想曲》、《食腦喪B》，都尚未推出。當中，《愛美麗狂想曲》之前只在網上上架，在下周正式在翡翠台播出。她在劇中與曹永廉合演情侶，而朱智賢亦在此劇獻出熒幕初吻予曹永廉。

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放生朱智賢

昨日有報道指TVB高層一致通過解凍朱智賢，她將可出席明天《愛美麗狂想曲》的宣傳記招。朱智賢被傳聞查詢此事時，沒有直接承認但也未有否認，只稱跟隨公司安排。

反之，同樣因桃色醜聞入雪櫃的黃心穎沒有朱智賢般幸運，到今仍未有主解凍。心穎與TVB有年期很長的合約，有指TVB願意不用她賠錢解約，可是心穎卻反而不願解約，或仍對娛圈留戀。

撰文 : TOPick柴犬出動

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