【兒童發展】目標幼稚園前學好中文外婆捉1歲孫拿筆學寫字　專家：不宜過早學寫字

▲ 有網民近日在網上討論區發文求助，指其母親教1歲孫子執筆寫字，質疑會影響手部發育。

每個父母都希望子女「贏在起跑線」，不過有時候教育方式可能惹人質疑。一名網民近日分享，指其母親竟然教1歲孫子認字寫字，帖文一出後被人批評是揠苗助長。有專家指，學齡前兒童因為手部未發展完成，所以不宜拿筆寫字。

外婆教孫認字以為只是「玩玩下」

最近有網民在「香港討論區」發文求助，指其姊於去年誕下嬰兒，但由於兩夫婦都要上班，所以平日會將嬰兒帶到其家中交由母親照顧。不過事主早前發現母親開始教孫子認字，「原本都覺得有少少奇怪，一歲小朋友嘢都未必講得好，仲叫佢認字？」。但以為只是玩樂，所以不以為意。

然而，近日事主開始察覺不妥，看到其母親捉著孫子的手教他學寫字，令事主感到十分驚訝並隨即喝停，但竟沒想到母親回應指：

學寫字最好就係抄書，想快啲教識個B揸筆，之後等佢早啲抄書學多啲字，喺返幼稚園同小學之前就打好中文基礎，咁就可以專心學英文。

擔心母親變本加厲

事主表示自己曾經參考過一些外國文章，指兒童過早執筆寫字會影響手部發育，甚至會令到手部畸形。事主其後向母親解釋，但母親卻反稱：「呢啲係鬼佬研究，只啱喺鬼佬身上用。」又指這是外國人偷懶的藉口，令事主心感無奈。

事主擔心其母親會變本加厲，

再係咁落去我怕我阿媽會要個孫喺小學之前，已經要識背晒乘數表同背字典，可能仲要教埋個孫左右開弓，用腳寫字都唔出奇。

於是發文詢問網民意見，是否應該將實情告訴姊姊。點擊查看網民反應：

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專家指學齡前兒童不宜寫字

有台灣專家指出，因為學齡前兒童的手部骨骼並未完成發展，所以不應過早逼孩子學懂寫字。反而應該發展手部肌肉，建議最重要是讓兒童「玩、玩、玩」。

可以幫助學齡前的兒童小手發展，當他們身體發展準備好寫字時，不用催促，他們自然就會識寫字。

專家詳細解說，即睇【兒童發展】學齡前與7歲兒童手部X光片對比 專家：學齡前兒童不宜拿筆寫字

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責任編輯︰王明芳