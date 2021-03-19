  • 26°C
香港時間 : 2021319日 (週五) 12:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兒童發展】目標幼稚園前學好中文外婆捉1歲孫拿筆學寫字　專家：不宜過早學寫字

兒童健康 12:02 2021/03/19

分享：

熱門 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

有網民近日在網上討論區發文求助，指其母親教1歲孫子執筆寫字，質疑會影響手部發育。

每個父母都希望子女「贏在起跑線」，不過有時候教育方式可能惹人質疑。一名網民近日分享，指其母親竟然教1歲孫子認字寫字，帖文一出後被人批評是揠苗助長。有專家指，學齡前兒童因為手部未發展完成，所以不宜拿筆寫字。

外婆教孫認字以為只是「玩玩下」

最近有網民在「香港討論區」發文求助，指其姊於去年誕下嬰兒，但由於兩夫婦都要上班，所以平日會將嬰兒帶到其家中交由母親照顧。不過事主早前發現母親開始教孫子認字，「原本都覺得有少少奇怪，一歲小朋友嘢都未必講得好，仲叫佢認字？」。但以為只是玩樂，所以不以為意。

然而，近日事主開始察覺不妥，看到其母親捉著孫子的手教他學寫字，令事主感到十分驚訝並隨即喝停，但竟沒想到母親回應指：

學寫字最好就係抄書，想快啲教識個B揸筆，之後等佢早啲抄書學多啲字，喺返幼稚園同小學之前就打好中文基礎，咁就可以專心學英文。

擔心母親變本加厲

事主表示自己曾經參考過一些外國文章，指兒童過早執筆寫字會影響手部發育，甚至會令到手部畸形。事主其後向母親解釋，但母親卻反稱：「呢啲係鬼佬研究，只啱喺鬼佬身上用。」又指這是外國人偷懶的藉口，令事主心感無奈。

事主擔心其母親會變本加厲，

再係咁落去我怕我阿媽會要個孫喺小學之前，已經要識背晒乘數表同背字典，可能仲要教埋個孫左右開弓，用腳寫字都唔出奇。

於是發文詢問網民意見，是否應該將實情告訴姊姊。點擊查看網民反應：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

專家指學齡前兒童不宜寫字

有台灣專家指出，因為學齡前兒童的手部骨骼並未完成發展，所以不應過早逼孩子學懂寫字。反而應該發展手部肌肉，建議最重要是讓兒童「玩、玩、玩」。

可以幫助學齡前的兒童小手發展，當他們身體發展準備好寫字時，不用催促，他們自然就會識寫字。

專家詳細解說，即睇【兒童發展】學齡前與7歲兒童手部X光片對比 專家：學齡前兒童不宜拿筆寫字

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【兒童發展】學齡前與7歲兒童手部X光片對比 專家：學齡前兒童不宜拿筆寫字
12:53 2021/02/03
【兒童發展】學齡前與7歲兒童手部X光片對比 專家：學齡前兒童不宜拿筆寫字
【寫字困難】練好小手指寫字不手軟　職業治療師分享3大在家簡易訓練　
18:49 2020/11/09
【寫字困難】練好小手指寫字不手軟　職業治療師分享3大在家簡易訓練　
【罰抄爭議】K2學生背不出「三陽開泰」被罰抄10次 老師反駁媽媽投訴：早點學寫字更好
16:36 2021/01/13
【罰抄爭議】K2學生背不出「三陽開泰」被罰抄10次 老師反駁媽媽投訴：早點學寫字更好
家庭教育 兒童健康 網絡熱話 幼稚園 網上討論區

最高瀏覽

【AA制夫妻】分床睡從不牽手做家務計時薪　日夫婦揭終極AA制生活︰我們好幸福
18:28 2021/03/18
【AA制夫妻】分床睡從不牽手做家務計時薪　日夫婦揭終極AA制生活︰我們好幸福
【絕版手袋】嫌絕版白色Chanel手袋太單調　5歲女手繪自畫像加簽名媽媽崩潰
16:53 2021/03/18
【絕版手袋】嫌絕版白色Chanel手袋太單調　5歲女手繪自畫像加簽名媽媽崩潰
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好
13:44 2021/03/16
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好